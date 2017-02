Maduro: Ramos Allup no es un ser humano sino un mamarracho

ND / 5 feb 2017 / foto Twitter: @PresidencialVen.- El Primer Mandatario Nacional arremetió durante su programa Los Domingos con Maduro contra el diputado Henry Ramos Allup, quien, a su juicio, debe estar “inhabilitado” porque “está loco”.

“Mamarracho Ramos Allup, porque eres un mamarracho, no eres un ser humano, eres un mamarracho, que estás en tu peor etapa de decadencia brutal”, dijo el presidente Nicolás Maduro.

Continuó: “Yo espero que en este país haya justicia por todo lo que ha hecho Ramos Allup contra la paz, la tranquilidad de este país, pero sobre todo con lo que ha hecho contra el Libertador Simón Bolívar y lo que acaba de hacer contra el general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, porque los símbolos de la Patria tienen que respetarse”.

El Jefe de Estado insistió: “No podemos ver que alguien venga y los irrespete de manera vulgar, bárbara, y quedarnos callados o simplemente reírnos y decir: ‘El viejo está loco’. Ah pero si está loco, está inhabilitado, pues, para ponerle un micrófono y para que ejerza funciones públicas, porque pa’ loco, loco y medio”.

“A mí me indigna esto (…) No me engancho con él, me engancho con el odio que él quiere sembrar, me engancho con sus mentiras, para aclarar y llenar de luz a nuestro pueblo”, sentenció.

vaya al foro

Etiquetas: Henry Ramos Allup | Los domingos con Maduro | Nicolás Maduro