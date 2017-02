Maduro: Siglo XX estuvo signado por una riqueza que no benefició al pueblo

ND / 19 feb 2017 / foto Twitter: @PresidencialVen.- El presidente Nicolás Maduro insistió este domingo en que el siglo XX fue el “más espantoso” y resaltó que éste terminó con “80 % de pobreza”. Así lo dijo desde la Casa del Artista.

Durante su programa Los Domingos con Maduro, señaló: “Yo el año pasado lancé 15 motores. Y todos los motores llevan un buen ritmo. En algunos, no lleva el ritmo que el país necesita y que yo como Presidente de la República deseo, quiero, sueño, no llevan el ritmo algunos motores y hay que poner ahí el acento de empuje, de impulso (…) Los 15 motores todos constituyen ventajas comparativas brutales de lo que va a ser la Venezuela potencia en lo económico”.

Indicó que fueron “100 años (en los cuales) estuvimos tranquilitos, volteábamos así y ahí estaba el chorro de los petrodólares. En una época, los petrodólares iban directamente a las cuentas bancarias de la oligarquía para distribuírselo y por eso es que tienen en el exterior más de 800 mil millones de dólares en propiedades y cuentas, escuchen bien, 800 mil millones de dólares tiene esta oligarquía (…) porque el chorro iba directamente pa’ fuera (…) ¿Cuándo se invirtió el petróleo en vivienda, en educación, en deporte, en cultura, en salud, en recreación, en generar empleo, en defender el ingreso de los trabajadores? Nunca, nunca, nunca (…) Ahí esta la Venezuela del siglo XX, el siglo donde más miseria, pobreza y atraso se acumuló por lo menos en 500 años conocidos”.

En su opinión, fue “el siglo más espantoso de desigualdad en la distribución de las riquezas nacionales, de acumulación de miseria, pobreza, necesidad, de desinversión y de atraso, el siglo XX venezolano. El siglo XX venezolano terminó con 80 % de pobreza, no se nos olvide, 40 % de pobreza crítica, de miseria”.

“Todo el siglo XX signado por una riqueza que no benefició jamás el desarrollo integral de la Nación y menos la vida social de un pueblo. Esa es la conclusión de un siglo XX completo. Terminamos el siglo XX en 1998, 1999 con 80 % de miseria. Por eso yo insisto, no solamente le insisto al Gobierno, a quienes tinen las más altas responsabilidades, no tenemos derecho a fallar, tenemos que poner toda nuestra vida, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro ingenio, todo nuestro amor, toda la capacidad nacional, al servicio del desarrollo de la agenda económica bolivariana ,de los 15 motores”, sentenció Maduro.

vaya al foro

Etiquetas: Los domingos con Maduro | Nicolás Maduro | pobreza | siglo XX