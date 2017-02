Maduro: Obama está obsesionado con Venezuela

ND / 2 feb 2017.- El Jefe de Estado Nicolás Maduro, aseguró este jueves que el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, está obsesionado con Venezuela, y recalcó que tiene pruebas de ello.“Tengo pruebas de que Obama tenía una obsesión con Venezuela y las mostraré en su momento; la última emboscada fue con el billete pero no contaban con mi astucia y le sacamos el 100 bolazo”, declaró.

Y agregó: “Ellos buscaban un diciembre en llamas y lo que hubo fue un diciembre de fiesta, le volteamos la tortilla”, aseveró.

Etiquetas: Maduro | Obama | obsesión