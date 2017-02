Maduro: No tengo tiempo para estar pensando en elecciones

ND / 12 feb 2017 / foto Twitter: @PresidencialVen.- El presidente Nicolás Maduro aseguró que la prioridad del país no son las eleciones, sino la recuperación de la economía. En ese sentido, aseveró que “no tiene tiempo” para pensar en elecciones.

Así lo dijo durante su programa Los Domingos con Maduro, desde la plaza Bicentenario en Caracas.

“Estamos pensando en gobernar, en desarrollar los Clap, la economía, la educación, el carnet. Nosotros no estamos en una onda electoralista, perdiendo el tiempo”, enfatizó.

Sus palabras se dieron luego de asegurar que, según las encuestas, si las elecciones regionales fueran hoy, la ministra del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, Carmen Meléndez, ganaría en el estado Lara.

“Por eso a Henri Falcón las patitas le tiemblan así. Henri Falcón es mi amigo, yo conocí a Henri Falcón en el 95-96 (…) Henri Falcón tuvo ocho años de Alcalde de Barquisimeto y lo hizo bien en aquella época, era militante del Movimiento V República. Ya tiene ocho años de gobernador y lo ha hecho muy mal (…) Y ahora Henri Falcón comienza el declive. Él se fue para donde no tenia que irse y terminó secuestrado por la ultraderecha sifrina, fascista que lo desprecia, lo desprecia porque no tiene la sangre azul, es así, no estoy diciendo nada que no sea cierto, a Henri Falcón lo desprecian en la MUD porque no tiene la sangre azul de los estúpidos de la ultraderecha sifrina, oligárquica, fascista”, indicó.

Y agregó: “Pero afortunadamente el día que se den elecciones para gobernadores, yo no sé cuándo, eso depende del Poder Electoral, no de mí, porque yo lo que tengo es que gobernar este país, yo no tengo tiempo para estar pensando en elecciones, ahorita, hay que pensar en recuperar y hacer crecer la economía del país, la seguridad, gobernar, gobernar, gobernar con el pueblo (…) Pero si algún día convocan a elecciones a gobernadores, yo creo que la almirante en jefe va a revolcar a Henri Falcón de largo, lo va a dejar detrás de la ambulancia, no lo digo yo, lo dicen las encuestas”.

Señaló que “se trajo” a Caracas a Meléndez, porque “la prioridad es el Gobierno Nacional, no el electoralismo, candidaturas y cosas. No, no, no, esa no es la prioridad”.

vaya al foro

Etiquetas: elecciones | Henri Falcón | Los domingos con Maduro | Nicolás Maduro