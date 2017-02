Maduro: No soy títere de nadie

ND / 19 feb 2017 / foto Twitter: @PresidencialVen.- El presidente Nicolás Maduro aseguró que no es “títere de nadie”. Indicó que él es “un trabajador, un hombre sincero, honesto, independiente”.

Así lo dijo durante su programa Los Domingos con Maduro.

“En este momento de la vida de la República, tenemos un proyecto, un plan, un proyecto clarito de desarrollo (…) y tenemos la voluntad, el amor, el compromiso, la honestidad porque ustedes, compartiotas, me disculpan, lo que voy a decir, no es falta de modestia, no, yo soy un hombre humilde, sencillo, como usted, querido compartiota que me escucha, querida compatriota, tenemos grandes ventajas, pero una ventaja es que aquí en la Presidencia de la República no está un negociante, no está un ladrón, no está un traidor, está un trabajador, un hombre sincero, honesto, independiente y cuando digo que soy un hombre independiente, yo no dependo de nadie, yo no le tengo que contestar el teléfono a una embajada que me va a hablar y me va a dar órdenes (…) quien se atreva le lanzaré electricdad por el teléfono, quedará sordo, le entrará electricidad por el teléfono, poque yo hago respetar a venezuela, porque haciendo respetar a Venezuela hago respetar el futuro al que tienen derecho nuestros hijos e hijas”, enfatizó.

Maduro aseguró: “Soy un presidente independiente, independiente de oligarquías, de grupos de presión, a mí no me llama ningún multimillonario, ni se atreven, ningún multimillonario de este país ni del mundo me llama para darme órdenes, porque no soy títere de nadie, mi vida pertenece al único dueño que tiene esta patria, que es el pueblo de Venezuela, ustedes, y aquí estoy para eso, para servir a un país (…) No soy intimidable”.

