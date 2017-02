Maduro: Me da dolor que utilicen a venezolanos para sabotear el sistema eléctrico

ND / 2 feb 2017.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, lamentó este jueves la muerte de tres venezolanos luego que intentaron, según, sabotear el sistema eléctrico en una importante plante eléctrica ubicada en el centro del país.

“Mucho dolor es lo que siento, que utilicen a venezolanos para sabotear el sistema eléctrico; que no cesen en sus sabotajes, que no se sumen al llamado que sigo haciendo, al trabajo, a la unión…un llamado que práctico”, dijo desde el Palacio de Miraflores en transmisión por VTV.

Maduro contó que se enteró de esta información por el propio ministro Motta Domínguez, en horas de la madrugada.

“Motta Domínguez me pasó las fotos de tres cadáveres carbonizados en la madrugada, me mandó fotos, videos y yo coordinando para atender con la Fuerza Armada Bolivariana, con Bomberos, el Ministro de Interior; todos los ministros deben avisarme en tiempo real los problemas”, detalló.

Etiquetas: dolor | Maduro | sabotaje | sistema eléctrico | venezolanos