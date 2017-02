Maduro dice que Borges debería “pedir perdón a Chávez” por haber criticado la GMVV

Yalezsa Zavala / foto Twitter: @PresidencialVen / 23 feb 2017.- El presidente Nicolás Maduro indicó este jueves que el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, debería rectificar públicamente por haber llamado “misión maqueta” a la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).Así lo dijo el Jefe de Estado durante la entrega de un acto de entrega de viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela en Cúa, estado Miranda.

“Cuando nuestro comandante lanzó la Gran Misión Vivienda Venezuela todo lo que dijeron, ¿ustedes se acuerdan? Misión maqueta decía cejota (Julio Borges) que no ha construido bueno que te digo yo… no cambia ni un bombillo en su casa, no sabe cambiar un bombillo en su casa cejota, no ha construido jamás nada en su vida, lo que ha hecho es destruir”, manifestó Maduro.

Y agregó: “Usted debería rectificar públicamente. Debería tener un poquito de honor, un poquito de valentía y decir: pido perdón a Hugo Chávez por haber dicho que era misión maqueta”

Finalmente, Maduro aseguró que Venezuela tiene el “récord mundial” de construcción de viviendas. No hay un país que esté construyendo más viviendas que Venezuela”, sostuvo.

Etiquetas: Chávez | Julio Borges | Maduro