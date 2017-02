Madre de militar desaparecido en helicóptero a Maduro: Ayúdeme a buscar a mi hijo

Yalezsa Zavala / 24 feb 2017.- Milagros Sanoja, a madre de Alejandro Sanoja, uno de los militares desaparecidos el pasado 30 de diciembre de 2016 en Amazonas a bordo de un helicóptero de la Fuerza Armada, precisó que las autoridades siguen sin darle respuesta sobre el paradero de su hijo y el resto de los tripulantes.

“Maduro ayúdame a buscar a mi hijo, dame respuesta. Lleva más gente, busca recursos. Desde el 30 de diciembre no sé nada de mi hijo y como madre, te lo pido, te pido que mandes a uno de tus comandantes, pero que hago con que me lean en un mapa, eso no me dice dónde está mi hijo”, enfatizó Sanoja desde la tribuna de la Asamblea Nacional.

La madre del militar de 19 años desaparecido manifestó su desespero por no conocer el paradero y el estado de su hijo. “Mi hijo agarró esa carrera, pero ahora que le está pasando esto. ¿Dónde está mi hijo? No hemos sabido nada y no me han dicho nada, lo único que le digo al Presidente que se aboque a mi hijo. El desespero de todos los días es si están comiendo, si están secuestrados, ninguno me dice nada. Le pido por favor, cónchale que me digan algo, que me llamen. Yo no tengo nada contra ningún partido. Espero que me ayude a buscar a mi hijo”, agregó.

A casi dos meses de que el helicóptero de fabricación rusa desapareciera en Amazonas, cuando se trasladaba desde Puerto Ayacucho hasta el aeropuerto de La Esmeralda, el gobierno no ha podido dar con la localización del aparato y sus tripulantes.

