Luis Vicente León: No publicar información oficial sobre inflación amplifica el problema

ND / 24 feb 2017.- El economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, celebró la decisión de la Comisión de Financas de la Asamblea Nacional de realizar un índice de inflación usando la metodología del BCV. En su opinión, la ausencia de información oficial al respecto “amplifica el problema”.

Así lo señaló la mañana de este viernes en su cuenta en Twitter.

“Celebro el esfuerzo de la Asamblea Nacional para producir un estimado de inflación en Venezuela ante la ausencia de información del BCV”, escribió.

Comentó que “la decisión oficial de bloquear la información estadística del BCV afecta la capacidad de análisis, planificación y contratación en Venezuela”.

“La inflación no existe en un reporte del BCV sino en el supermercado, abasto, bodega, lonchería, arepera, taller, clínica, farmacia. No publicar la inflación no hace que no exista y que la población no la sufra en el día a día. Esconderla es una operación avestruz”, enfatizó.

Para León, “la ausencia de información oficial sobre inflación genera una sobreprotección por incertidumbre que amplifica el problema”.

vaya al foro

Etiquetas: Asamblea Nacional | BCV | cifras de inflación | inflación | Luis Vicente León