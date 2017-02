Luis Stefanelli (VP): Proceso de legitimación de los partidos está lleno de irregularidades

ND / 21 feb 2017.- El vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Interior, Luis Stefanelli, reiteró este martes que el proceso de legitimación de partidos se va a realizar en condiciones poco claras, que solo servirán para dejar en manos de las rectoras decidir qué partido es legal o ilegal sin que estos tengan ninguna forma de comprobar si lograron recabar las firmas suficientes.

Así lo dijo en nota de prensa.

“Queremos denunciar que para nosotros el proceso de legitimación de los partidos está lleno de irregularidades, de situaciones sobrevenidas y no claras porque ante todo el CNE ha elaborado normas hechas para entorpecer e impedir la validación de los partidos políticos. Estas rectoras han convertido al Consejo Nacional Electoral en los cancerberos del régimen porque ponen a los partidos en una situación muy delicada y muy difícil, porque con este sistema no existe ninguna forma posible de auditar si los esfuerzos de los partidos políticos lograron recabar o no el número de firmas necesarias para legitimarse, lo que implica que queda en manos de las rectoras y el régimen determinar quién es validado y quien no”.

Se refirió en particular a la rectora Tania D’ Amelio, “quien estaría entorpeciendo el panorama electoral de Venezuela a cambio de que el régimen de Nicolás Maduro le otorgue el cargo de embajadora en Italia”.

“Esta rectora está siendo utilizada por Nicolás Maduro para emitir declaraciones confusas, como aquella donde señala que la convocatoria de las elecciones de gobernadores debe ser retrasados por el proceso de legitimación de los partidos. Yo le recuerdo a la señora rectora que un acto administrativo como este no puede tener preponderancia sobre unas elecciones que nuestra Constitución señala deben realizarse cada cinco años, pero eso a ella no le importa. Así, de esta manera sabremos que cuando le den el cargo de embajadora será el pago que le hace el régimen de Nicolás Maduro por los servicios que ha prestado a esta dictadura”.

El también presidente de la Subcomisión de Asuntos Electorales y Derechos Políticos aseguró que el CNE ha cometido una omisión constitucional al no convocar las elecciones de gobernadores que debieron realizarse en el año 2016. Asimismo, exigió a las rectoras que restituyan el hilo constitucional convocar elecciones que deberían realizarse a mediados de este año 2017.

“Quiero decirle al pueblo de Venezuela que esto que enfrentamos es una trampa hecha por el régimen y el CNE. Por tanto, le exigimos a sus rectoras que restituyan el Orden Constitucional y convoquen elecciones tal como se habían comprometido en rueda de prensa a finales del año pasado. Si es necesario tomar horas extras para realizarlas pues la tomaremos, pero no podemos seguir retrasando las elecciones únicamente porque el régimen sabe que las tiene perdidas en lo largo y ancho del país”, puntualizó.

Stefanelli denunció también que hoy le fue impedido el acceso a la sede del Consejo Nacional Electoral para entregar dos cartas al directorio del órgano electoral, lo que consideró una “clara violación a los derechos que la Constitución otorga a todos los diputados como representantes legítimos del pueblo”.

Con información de Comunicaciones Voluntad Popular/ José Miguel Pazos / foto: Antonio “El Tigre” Rodríguez

Etiquetas: CNE | elecciones regionales | legalizacion | Luis Stefanelli