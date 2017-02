Luis Oliveros: Protestan porque no les llegó el CLAP, no por un país mejor

ND / 9 feb 2017.- El economista Luis Oliveros lamentó que la gente salga a protestar “porque no les llegó el Clap” y no por “un país distinto”. A su juicio, es “muy poco optimista” el futuro de una sociedad que “sigue pidiendo su subsidio”.

Así lo escribió la mañana de este jueves en su cuenta en Twitter.

“No nos engañemos. La gente ayer protestaba porque no les llegó el CLAP, no porque querían un país distinto y mejor. Con una bolsa se calma”, señaló con relación a la protesta que se registró el miércoles a la altura de La California.

En su opinión, “una sociedad que ve al país en la actual situación y sigue pidiendo su subsidio, es muy poco optimista el futuro que le espera”.

vaya al foro

Etiquetas: CLAP | Luis Oliveros | protestas