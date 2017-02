Luis Oliveros: A Maduro le fascina generar pobreza

Enrique Meléndez / 4 feb 2017.- El economista Luis Oliveros advierte que Venezuela ha dejado de producir unos 600 mil barriles diarios desde hace tres años, lo que nos está costando más de 10 mil millones de dólares en ingresos.

“Esos 10 mil millones y pico de dólares representan más o menos nuestro nivel de reservas internacionales actuales. Es el pago de la deuda externa venezolana”, afirmó el también catedrático de varias universidades capitalinas, en un foro, organizado por el Instituto de Estudios Parlamentarios “Fermín Toro”, que dirige Ramón Guillermo Aveledo.

A juicio de Oliveros el problema más preocupante para los venezolanos es la inflación y la escasez; aun cuando estamos en un país donde cada media hora matan a una persona; donde no se consiguen ni alimentos ni medicinas, y que cuando se consiguen no los pueden adquirir; lo que significa, a su juicio, que estamos ante una de las mayores crisis de la historia de Venezuela.

“Venezuela tiene tres años seguidos con una caída del Producto Interno Bruto; que cuando comenzamos a sacar cuentas de la acumulada, más o menos, es 26% del PIB. ¡26% de caída acumulada en tres años! Nunca en nuestra historia. Pero cuando lo llevamos a términos per cápita, casi 29%”.

Dijo que esto sólo se ve en países como Libia, Irán, Irak, Siria, es decir, países que están atravesando por guerras civiles, conflictos internos o conflictos externos, que impactó en sus respectivos PIB, e hizo un análisis de lo que ha sido el comportamiento del PIB en Venezuela en su historia; destacando que en la década de 1980 tuvo cuatro años de recesión, pero que no seguidos, y que esa caída acumuló sólo 8,4%.

Recordó que también en el año 1999-2000 se tuvo otra caída; a continuación la recesión del paro petrolero, que se ubicó en 16%, hasta el día de hoy; cuando se atraviesa por un 26%; de modo que el país nunca había vivido algo parecido; aparte de que al analizar aún más el origen de cada una de las crisis, entonces sus causas son de tipo financiero, petrolero, internacional.

Destacó como un récord mundial de Nicolás Maduro el hecho de que en el primer semestre de 2014, con un precio del petróleo a niveles de 97 dólares, hizo que nuestra economía cayera un 5%; algo tampoco nunca visto en nuestra historia económica; aparte de que, a su juicio, Maduro llevó a que el PIB de 2016 sea el mismo del año 2005, con un retroceso de casi once años.

“Hoy tenemos una economía más pequeña; mucho más lenta; una economía que le va a costar mucho recuperarse y volver a los niveles que teníamos hace años. Una economía que está apuntando, cambiando; pero, precisamente, no para algo bueno”.

Al abordar el tema petrolero, Oliveros afirmó que hoy tenemos los niveles de productividad que no teníamos en los últimos 17 años, y que con Nicolás Maduro en el poder esta ha sido una economía que ha visto evaporarse 600 mil barriles de capacidad productiva de la industria petrolera.

Mostró una lámina donde se veían los récords de caídas del PIB más importantes en los últimos años del mundo; “el club de los selectos de la economía”, los calificó; llamando la atención del hecho de que el único país de Latinoamérica que aparecía era Nicaragua, aparte de Venezuela, y allí estaban además Libia, Sudán, República Central Africana. Hizo la salvedad de que Nicaragua estaba allí; porque en el año 1979 llegaron los sandinistas, y quienes se dedicaron a destruir la economía nicaragüense; de modo que ese año la economía de dicho país cayó 26,5%; una caída récord para la región.

Asimismo, al observar el tema del récord inflacionario en la región hizo ver que el caso más notable había sido el de Argentina, que había tenido una hiperinflación de dos años consecutivos, a finales de la década de 1980, para un acumulado de 343%; pero con una caída del PIB de sólo 12% acumulado en esos años; que, por ejemplo, en Brasil el PIB nunca cayó más de dos años, a pesar de confrontar también una severa hiperinflación; que lo mismo había sucedido en Perú y en Bolivia, es decir, que habían experimentado procesos hiperinflacionarios, pero no con caídas tan consecutivas de sus respectivos PIB.

“El tema aquí es que todos estos países experimentaron procesos de hiperinflación y problemas graves de sus PIB en las décadas de 1980-90. ¿Por qué? Porque en esas décadas era común tener inflación. Se trataba de un problema mundial. La mayoría de los países de la región tenían inflación; mientras Venezuela no tenía inflación importante. Ahora, Venezuela tiene una inflación entre 550 y 800 por ciento; dependiendo de la fuente; porque el BCV, al esconder las cifras cree que no nos vamos a dar cuenta de la inflación, mientras el promedio de inflación de la región no llega al 5%”.

Indicó Oliveros que el promedio de inflación de los socios comerciales de Venezuela no llega a 4%; lo que da lugar a hablar de Venezuela como un caso especial a nivel mundial no solamente, por el estudio de las oportunidades desperdiciadas; por la destrucción institucional desde 1999; sino por los niveles de inflación, que se han generado en un mundo donde el segundo país que tiene más inflación, está entre Ucrania y Argentina; donde no llega al 40%, y que, por lo demás, Argentina este año, seguramente, va a bajar a 20%.

En cuanto al sector externo de la economía, admitió que hemos tenido una caída muy importante del precio del petróleo, y que mucha gente no se da cuenta de que entre enero de 2016 y enero de 2017 el precio del petróleo ha subido casi 85%; sólo que en ese mismo lapso la producción de nuestra industria petrolera ha bajado más de 11%; que cuando nos hablan de que la caída de la oferta de divisas, se debe a la caída de los precios del petróleo, nos están diciendo una verdad a medias; pues que la gran verdad es que Venezuela produce hoy mucho menos petróleo.

Estimó para el 2017 un precio petrolero cercano a los 45 dólares el barril; que el año pasado tuvimos un precio promedio de 35 dólares; que, sin embargo, el precio de equilibrio de Venezuela, según estos cálculos, estaría rondando 63 dólares el barril; sólo que ese nivel de precios le daría a este gobierno más margen para seguir despilfarrando; lo que significa que nunca este gobierno va a llegar a un equilibrio en su manejo de las divisas.

“La pérdida que tuvo Venezuela en estos tres años por la caída en la producción petrolera, esos 600 mil barriles menos de producción, nos están costando más de 10 mil millones de dólares en ingresos. Esos 10 mil millones y pico de dólares representan más o menos nuestro nivel de reservas internacionales actuales. Es el pago de la deuda externa venezolana”.

Afirmó que esto no era producto de algún enemigo externo de Venezuela que se había posesionado de Pdvsa, y había saboteado su actividad productiva; puesto que se trataba de una industria que había sido tomado herméticamente por el gobierno desde el 2003, y se permitió una ironía, con respecto a una información que apareció en Ultimas Noticias donde se señalaba que el gobierno va a recuperar a Pdvsa.

“Aquí hay una inconsistencia hermosa. Hace días el periódico del gobierno titulaba que Pdvsa está secuestrada. Hay que hablar entonces con Eulogio del Pino y con Rafael Ramírez, para preguntarles: primero, ¿cuánto están pidiendo por el rescate?, segundo, ¿qué pasó en Pdvsa? ¿Por qué Pdvsa está atravesando por esos problemas? ¿Por qué hubo todos esos cambios dentro de Pdvsa de modo que hoy están militarizando buena parte de la industria?”

Al enfocar el tema de las reservas internacionales, advirtió que el nivel que tenemos hoy en día, tomando en cuenta el valor real del dólar en este momento además del factor inflacionario y el ingreso per cápita no se puede comparar sino con el mismo nivel que teníamos en el año 1942, y que si se retiraba el factor del ingreso per cápita de la estimación, entonces el nivel de reservas de hoy en día se podía comparar con el que teníamos en el año 1972; sólo que en ese año el país no arrastraba ninguna deuda externa mientras que la importaciones no llegaban a 2 mil millones de dólares.

“Con ese nivel de reservas internacionales Venezuela vivía bastante bien. ¡Año 72, dos años antes del boom petrolero! Hoy ese es el nivel que tenemos de reservas internacionales. Mi conclusión es sencilla: aquí no hay que ser matemático ni economista: no hay reservas internacionales”.

Mostró una lámina donde se reflejaba lo que llamó el flujo de caja de divisas, y donde se notaba que, a pesar de que tenemos un precio del barril 45 dólares, hay diez mil millones de dólares de déficit; que aquí la gran pregunta era que cómo íbamos a financiar ese déficit: si estamos consciente de que “vendimos hasta las morocotas que nos había dejado la abuela, es decir, empeñamos Citgo e hicimos de todo, prácticamente, tenemos muy poco margen de maniobra para poder financiar esos diez mil millones”.

A ese respecto, estimó que aquí la salida es como siempre: ajustar las importaciones lo que supone, en una economía como la nuestra: caída del PIB, y menos ofertas de bienes; por lo tanto, más escasez.

Al referirse al tema de sueldos, con respecto a la inflación, expresó que el salario mínimo desde el año 2012 al año 2016, registró una caída de 72%; que, a su modo de ver, a Nicolás Maduro no sólo le fascinan los pobres sino que le fascina generar pobreza; de modo que si ese salario se mide con el impacto inflacionario entre 550 y 800%, esa caída es mucho mayor: una fábrica de pobres, conjeturó, y los fabrica diariamente.

“En el gobierno no hay política antiinflacionaria. El gobierno juega con los salarios bajo el mismo esquema del Correcaminos y el Coyote. El Coyote nunca va a poder alcanzar al Correcaminos. El gobierno cree que aumentando los sueldos va a lograr igualar a la inflación o la va a pasar. En ninguna economía del mundo, y menos la que tiene Venezuela, que se trata de una economía postrada, con una depresión tan grave, los aumentos de salarios van a generar bienestar. Retroalimentan la inflación de una manera importante”.

Recordó que el único recurso que tiene el gobierno de financiar el déficit fiscal es dándole órdenes al BCV; para que imprima dinero; siendo esta una de las causas del disparo inflacionario; además del persistente déficit fiscal; una política cambiaria errática con un esquema de cambio múltiple; una brecha de demanda agregada por la oferta agregada; controles de precios y de cambio; una indexación salarial promovida por el ejecutivo; nula credibilidad de la política económica.

“Nosotros estamos conscientes de que las expectativas inflacionarias, no solamente están muy mal sino que van a empeorar. Nosotros no estamos pensando que las cosas, desde el punto de vista inflacionario, van a mejorar (…) El consenso entre el mercado apunta para 2017 una inflación de 750%”.

Oliveros también se refirió a las expectativas que pudieran haberse formado con respecto a los cambios ministeriales, en Pdvsa e, incluso, del directorio del BCV, y, en ese sentido, dijo que pongan a quien pongan las cosas van a continuar de la misma manera; ya que, a juicio, quien manda en Venezuela es un señor de nombre Alfredo Serrano Mancilla, el famoso dirigente del partido Podemos de España, que importamos como asesor; de quien dijo que parece que su meta en la vida es destruir nuestra economía; ya que tiene hipnotizado a Nicolás Maduro con sus supuestos conocimientos económicos.

Para finalizar, pasó a referirse a lo que debe hacerse para superar esta situación, y, al respecto, dijo que, en primer lugar, había que dejar de tener miedo en lo que concierne en hacer de Venezuela una economía de mercado; que tenemos que fortalecer nuestras instituciones; que hay que buscar la manera de aumentar el poder adquisitivo de la gente, para que compre lo que le dé la gana, es decir, acabar con las cartillas de racionamientos; que había que llevar a cabo un proceso de privatización, pues el gobierno actualmente tiene 900 empresas; que hay que desmontar los controles; que hay que proveerse de bienes y servicios públicos de calidad.

Que hay que acabar con los convenios energéticos; que tenemos que hablar no de pueblos sino de ciudadanos; que, dada la situación demasiado delicada, que confrontamos, hay que considerar que toda la ayuda, que pueda llegar es importante.

“Maduro en sus cuatro años ha tenido 94 nombres distintos en su gabinete. Es imposible tener un programa coherente; que genere credibilidad, si tiene tanta gente rotando. El presidente habla de la reducción de la pobreza; teniendo una caída del PIB de 18% y con una inflación entre 500 y 800 por ciento: realmente inconsistente, y, obviamente, esa es una de las tantas mentiras de este gobierno”.

Consideró Oliveros a las casas de cambio un guiso más, para mantener cuotas de poder, y ayudar a sectores, que hagan un poquito más de plata; que él cierra los ojos en este 2017, y que siente que está todavía en el 2016; pero que el problema es que tenemos menos activos externos y menos se tiene la esperanza del revocatorio; de modo que el 17 será tan difícil como el 16, concluyendo que sólo con un cambio político, podemos aspirar a un mejor país; pues, a su modo de ver, quienes están hoy en el poder no pueden generar bienestar.

vaya al foro

Etiquetas: inflación | Luis Oliveros | pobreza | política cambiaria | reservas internacionales