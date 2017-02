Luis Florido, sobre caso El Aissami: Estamos ante hechos delictivos muy graves

ND / nota de prensa / 14 feb 2017.- El diputado a la Asamblea Nacional por la MUD, Luis Florido, calificó como “grave” la sanción impuesta por Estados Unidos al vicepresidente de la República, Tareck El Aissami pues, en su opinión, esto pudiese afectar la credibilidad del país en el exterior.

“No estamos hablando de la CIA, señora canciller. No estamos hablando del imperio. Estamos hablando de una instancia con credibilidad internacional. Estamos hablando de una investigación total y absolutamente técnica y allí se ve la gravedad. Se habla de tres mil millones de dólares eso es un elemento que hace ver de qué estamos ante hechos delictivos muy graves”, dijo.

Recomendó a El Aissami separarse del cargo de Vicepresidente y responda a tales acusaciones ante organismos internacionales.

“Señor vicepresidente con todo respeto, me atrevería hacer una recomendación. Que usted se despoje del cargo de vicepresidente y si no tiene nada que esconder ni temer, se presente ante los organismos internacionales y responda estas acusaciones tan graves”.

Florido aseguró que esta acusación debe estudiarse sin hacer “juicios de valor”, con el fin de buscar la verdad y evitar bloqueos financieros por organismos internacionales.

