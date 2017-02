Luis Chataing se retiró de la radio

ND / 7 feb 2017.- Luis Chataing anunció su retiro de la radio luego de 25 años de trabajo. Explicó que ya no puede seguir la dinámica en el medio de comunicación, a pesar de que fue la única condición que puso para irse del país: mantenerse en comunicación con sus oyentes.

Ayer, el locutor informó en Instagram a las 9:00 pm que iba a dejar la radio. Acotó que no sabe si volverá a salir al aire.

Recordó durante su programa De nuevo en la mañana cuando empezó en el medio un febrero de hace 25 años, y cómo esto se convirtió en parte esencial de su vida: “La radio es un lugar natural para mí. Es como respirar, hablar o caminar”.

“Mi razón de hacer radio desde un principio fue entretener, sorprender a la gente, hacer cosas distintas. Eso tomó su tiempo, su sacrificio y la determinación necesaria para emprender cualquier proyecto”, expresó.

Chataing reconoció que no pudo mantenerse en el programa desde el exilio: “No lo logré, la verdad. No logré mantener el dinamismo que este programa tuvo desde su inicio. La dinámica en esta cabina de radio junto a mis compañeros es primordial para el desempeño que se pueda tener. Esta es la única razón que tengo para dejar este programa. No hay censura, no hay autocensura. Solo el reconocimiento de una dificultad para seguir haciendo el programa de esta manera”.

No obstante, indicó que continuará comunicándose con sus seguidores a través de sus redes sociales, para “aportar lo que deba aportar”. “Buscando recuperar ese humor perdido”, agregó.

Pidió a los jóvenes estudiantes, los comunicadores y los publicistas que “preserven la libertad de expresión”.

Al presidente Nicolás Maduro y a quienes gobiernan les dijo que “las cosas cambian, el mundo gira y la justicia llegará”.

Etiquetas: Luis Chataing | radio | retiro