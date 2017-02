Lilian Tintori: Desde hace 3 semanas a Leopoldo no lo han dejado recibir más libros

ND / 3 feb 2017 / foto Twitter: @liliantintori.- Lilian Tintori denunció este viernes que el líder opositor Leopoldo López no ha podido recibir más libros desde hace tres semanas. “El régimen no quiere que Leopoldo siga leyendo más”, escribió en su cuenta en Twitter.

“#Denuncio Desde hace 3 semanas a Leopoldo no lo han dejado recibir más libros en la cárcel militar de Ramo Verde”, tuiteó.

En otro mensaje, destacó: “Además de no permitirme llevarle a Leopoldo los libros infantiles para que los leyera con sus hijos, no dejan que le llevemos ningún otro”.

“El régimen no quiere que Leopoldo siga leyendo más, preparándose más para construir un mejor futuro para Venezuela”, insistió.

De acuerdo a Tintori, “no solo han impedido que le llevemos libros a Leopoldo, sino que le quitaron los que tenía para que no pueda leer más”.

Más adelante, afirmó: “Los custodios que torturan a Leopoldo en la cárcel militar lo hacen por órdenes de Diosdado Cabello”.

“No al trato cruel e inhumano, no a la discriminación y tortura. No al abuso de poder #DDHH”, expresó.

Etiquetas: cárcel de Ramo Verde | Leopoldo López | Lilian Tintori | presos políticos