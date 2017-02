Lester Toledo denuncia que magistrado Moreno tramita nacionalidad italiana

ND / Nota de prensa / 23 feb 2017.- El dirigente de VP actualmente en el exilio, Lester Toledo, alertó al Parlamento, al Senado y al Ejecutivo italiano de su preocupación ante la solicitud de nacionalidad italiana que está tramitando Maikel José Moreno Pérez.

Afirma Toledo como: “para deshonra de abogados y jueces venezolanos Moreno es magistrado del Tribunal Supremo de Justicia y actualmente ocupa la primera vicepresidencia de éste órgano. Hablo de deshonra porque la carrera de Moreno ha estado manchada de denuncias de corrupción, sentencias manipuladas, juicios amañados y violaciones al debido proceso de venezolanos como Iván Simonovis y Leopoldo López, solo por nombrar a alguna de sus víctimas”.

En un encuentro con los medios internacionales en Roma, el diputado por el Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ) explicó que uno de los principios para que un país otorgue la nacionalidad a un ciudadano es que éste no posea antecedentes penales. “Sin embargo en el caso de Maikel Moreno este requisito no se cumple. Hombres como Moreno tienen que pagar en su tierra todo el mal que han hecho, por lo que he pedido el apoyo de las autoridades italianas para bloquear la posibilidad de la nacionalidad a este sujeto”, señaló Toledo, quien expresó además sus dudas sobre las verdaderas intenciones de Moreno de solicitar tal beneficio en la actual coyuntura venezolana.

El dirigente nacional de Voluntad Popular estuvo acompañado en el encuentro con los medios internacionales por un grupo de diputados y senadores del Parlamento y del Senado italiano a quien ratificó la petición de impedir, a como dé lugar, el otorgamiento de la nacionalidad italiana a “violadores de derechos humanos”.

vaya al foro

Etiquetas: Italia | Lester Toledo | Maikel Moreno | TSJ | Venezuela