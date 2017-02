Leopoldo López: Recuperar el país es imposible si estamos enfrentados unos a otros

ND / nota de prensa / 6 feb 2017.- El líder político Leopoldo López publicó este domingo la segunda entrega de sus “Respuesta a los venezolanos”, en la que afirma que sí es posible un proceso de reconciliación nacional en Venezuela siempre y cuando quienes “tenemos un rol de liderazgo asumamos nuestra responsabilidad con las víctimas del régimen, con la democracia y su futuro”.

López recuerda la división que ha generado el régimen encabezado por Nicolás Maduro, y previamente por Hugo Chávez, al afirmar que “desde el poder se ha alentado a los venezolanos a tratarnos como enemigos por el sólo hecho de pensar distinto. Los partidarios del gobierno y los de oposición hoy no son adversarios, como debe ser en toda sociedad moderna, ahora son enemigos, apátridas. Los trabajadores y los empresarios no pueden tener ideales compartidos de producción, de modernidad. Se le inculca a quienes injustamente menos tienen que quienes generan bienes y servicios son hambreadores y explotadores. Eso ha destruido nuestra convivencia. Eso no puede continuar y mucho menos estimulado desde las funciones de gobierno. El chance de recuperarnos como país es nulo mientras estemos enfrentados a nosotros mismos”.

Para el líder de VP encarcelado en la prisión militar de Ramo Verde, es imperativo que impere un marco de justicia en Venezuela.

“Alcanzar garantías para las víctimas de la represión y violación de derechos humanos del régimen y a sus familiares. Asegurarnos que se harán todos los esfuerzos para descubrir la verdad y hacer justicia. Esto debemos hacerlo con una prudencia que nos permita entender que muchos de los que nos parecen cómplices del sistema han sido, en realidad, sus víctimas y que aquellos que ocuparon las posiciones más altas de poder deben rendir sus cuentas ante la sociedad, seguros de la existencia de un marco legal justo. Quiero vivir con mi familia y mis afectos en una sociedad sin afán de venganza, pero sí de seguridad y de justicia”.

Así mismo, López está convencido de que “debemos inaugurar una nueva etapa de convivencia democrática, con instituciones sólidas, que impida un retorno al autoritarismo. Es clara la necesidad de sentar las bases de un nuevo contrato social. Aceptar la pluralidad que nos define y que asegure la estabilidad democrática, el respeto a las minorías, la alternabilidad del poder, la que garantice a cada quien su vocación emprendedora y productiva y cumplir lo que señala nuestra Constitución: la subordinación del poder militar al poder civil”.

Etiquetas: Lepoldo López | liderazgo | reconciliación