Leocenis García se reunió con Zapatero: Agradecí sus gestiones y le pedí por el resto de presos políticos

Caracas 21/02/17. (PS).- Leocenis García, editor del Grupo 6to Poder, un conglomerado de medios de comunicación confiscados por el gobierno de Venezuela, y que estuvo preso hasta el mes de diciembre cuando la víspera de Año Nuevo fue liberado junto a varios estudiantes y el ex candidato presidencial Manuel Rosales, se reunió con el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien arribó a Venezuela para reactivar el diálogo entre gobierno y oposición.

El encuentro se celebró en Caracas, y en el mismo Leocenis García le agradeció a Zapatero sus gestiones junto al Vaticano por el diálogo y especialmente por los presos políticos. García manifestó a su salida: “Agradecí al Presidente sus gestiones y le comenté especialmente los casos de Lorent Saleh, Yon Goicoechea, Gabriel Valles, Alejandro Zerpa y el alcalde Delson Guarate, presos políticos que desde su injusta prisión han llamado al país a dialogar sin miedo. Me asombró que estaba muy pendiente de los casos. Salí muy esperanzado”.

El comunicador resaltó la disposición a escuchar del presidente Zapatero, y agregó que: “Hay que tener el coraje de asumir verdades que se le ocultan al país; un país tan crispado como Venezuela, con tanta hambre y problemas graves. Hay que establecer acuerdos, a mí no me gusta hablar de diálogo sino de acuerdos, y esos acuerdos deben ser entre el gobierno y la oposición, pero también debemos participar todos los sectores, porque fíjese, ahí veo a la gente no asistiendo a los actos de masas, ¿por qué?, sencillamente porque siente que los problemas de hoy los políticos no los están resolviendo, y esos problemas son inflación y hambre. Si usted tranca una calle, cierra la autopista y es dirigente político, usted lo que le dice a la gente es que la política que es el oficio de los acuerdos, el servicio, la cordialidad cívica, fracasó, y que debe ser sustituida por la violencia”.

El editor del Grupo 6to Poder y también fundador de Prociudadanos dijo que “si usted dice que no quiere conversar con el adversario, ¿qué es lo que quiere?, ¿matarlo?. Yo pienso que para exista un acuerdo sincero, la oposición debe decirle la verdad al país, que se fracasó en el intento del referéndum, entre otras cosas, porque sus promotores le mintieron al país, más allá de todas las jugarretas que se hicieron desde el TSJ, pero claro eso tiene un costo, y además decirle al país que la urgencia es el canal humanitario, la crisis económica y un calendario electoral. Y el gobierno debe entender que en democracia se es gobierno y se debe estar preparado para ser oposición. Hay que buscar un acuerdo, para que se den las elecciones”, sostuvo.

Confió en que existan nuevas liberaciones de presos políticos, y resaltó el papel de algunos partidos en el caso de los presos políticos. “Yo de verdad me sumo al reconocimiento que le ha hecho a UNT y Rosales por el ex preso político Leopoldo D’Alta, aunque yo no tengo mucho contacto con los dirigentes de ese partido, y a Manuel Rosales no lo volví a ver desde que lo liberaron. Pero realmente están haciendo una labor encomiable a favor de los presos políticos, que son unos rehenes en medio de la plomazón que existe en Venezuela”, puntualizó.

Finalmente, respaldó las gestiones de la Iglesia, especialmente de monseñor Aldo Giordano, y confió que la reunión en El Vaticano pronto se reactive.

vaya al foro

Etiquetas: Leocenis García | Rodríguez Zapatero