La Nación: Familias de ocupantes del helicóptero exigen respuesta a más de un mes de la desaparición

ND / 6 feb 2017.- Desinformación y desesperación es lo que están viviendo las familias y allegados que desde hace más de un mes no conocen del paradero de la tripulación del helicóptero MI17V5, desaparecido en el estado Amazonas.

Durante una reunión con la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, Milagros Sanoja, madre del soldado Alejandro Mariño Sanoja, quien formaba parte de la tripulación, relató lo que ha vivido durante los últimos días.

Sanoja se trasladó con sus propios medios hasta Amazonas, sin lograr obtener información sobre su hijo, de apenas 19 años.

“Sólo me dicen que espere, nadie me da respuestas, y ya no dejan que familiares se acerquen al Comando Militar en Puerto Ayacucho, ellos nos dicen que no tienen recursos para investigar”, relató.

La dama ya había denunciado hace unos días que las cuentas bancarias de su hijo han sido movidas cuatro veces después de su desaparición el 30 de diciembre, y por ello confía en que esté vivo.

“Los registros fueron los días 3, 5, 18 y 23 de enero -después de la pérdida de la aeronave-. Por esa razón no pierde las esperanzas de que el joven soldado “esté vivo”.

Milagros aseguró que su hijo fue montado a la fuerza en el vuelo, debido a que al soldado le correspondía salir de permiso el 27 de diciembre. También afirmó que ni siquiera el comandante del 521 Batallón Urdaneta, lugar donde Alejandro prestaba servicio, tuvo conocimiento del viaje.

Ahora, ante la comisión de la Asamblea Nacional señaló que el comandante Oswaldo Villegas Matos, encargado del Destacamento de la zona, le informó que en el sitio donde cayó el helicóptero no hay señal.

También agradeció a los diputados opositores por recibirla, pues muchos medios oficiales le han cerrado las puertas en la cara. “Fuimos a VTV, Canal 8 y nos rebotaron, dicen que seguro nos llaman, y nada”, dijo.

Por su parte, el diputado Franco Casella resaltó que lo más importante son las 13 vidas que viajaban en la aeronave militar de fabricación rusa.

Recordó que en La Esmeralda como en Puerto Ayacucho está instalado el sistema aéreo de defensa, el cual posee unos radares chinos que compró el Gobierno.

“Los radares son tridimensionales, o sea, tienen la capacidad de dar latitud, longitud y la altitud de la aeronave. Ese sistema está en pleno uso, y hoy es inconcebible que se derrochen miles de litros de combustible para prácticas militares, y para la búsqueda y salvamente de este personal no se haga el mismo esfuerzo.

¿Qué es lo que está pasando?, los equipos que compraron son una farsa, o se oculta algo. No se trata de politizar el tema, sino darle la tribuna a esos venezolanos para que denuncien la verdadera situación del caso”, explicó.

Así mismo, el diputado Édgar Zambrano, presidente de la Comisión Permanente de Defensa, informó que ha enviado comunicaciones a las autoridades del Ejecutivo para conocer el estatus de este caso, “pero aún no hemos obtenido respuesta”.

