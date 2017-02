Julio Chávez: Es correcta y justa decisión de sacar del aire a CNN en Español

ND / 16 feb 2017 / foto Twitter: @VTVcanal8.- El diputado oficialista Julio Chávez aplaudió la medida tomada por Conatel contra el canal de noticias CNN en Español. “Ha sido justa esta decisión”.

Así lo dijo la mañana de este jueves durante el programa La Pauta de Hoy, transmitido por VTV.

“Este gigantesco emporio comunicacional, esta plataforma comunicacional (…) una gigantesca corporación mediática que durante muchos años, no es en este año 2017, sino durante muchos años (…) una secuencia de hechos, cómo este canal durante las guarimbas se encadenaban, le dedicaba buena parte de su programación y encadenaba medios en América Latina, era la punta de lanza de la línea editorial de todos los periódicos del hemisferio”, indicó.

Insistió en que “ha sido reiterado a lo largo de estos años desde la llegada de la revolución bolivariana, ha sido brutal el ataque de esta corporación (…) Se corresponde con una decisión soberana y sin lugar a dudas que ha sido parte de una serie de hechos (…) Cuando CNN se pronuncia y juzga de que nuestro vicepresidente ejecutivo Tareck El Aissami en un reportaje que ellos sustentan con unas entrevistas, enjuician al Vicepresidente, (diciendo) que tiene vinculaciones con Hezbolá (…) Todo eso que se vino gestando, todos los ataques contra Pdvsa (…) está más que justificado desde el punto de vista de la soberanía de nuestra legislación, de lo que corresponde con la necesidad de salvaguardar la seguridad, la paz y la tranquildiad del pueblo venezolano, porque ha sido un expediente negro (…) Ha sido justa esta decisión, yo creo que tenemos que prepararnos, inclusive, en general, porque percibimos que viene una arremetida”.

De acuerdo a Chávez, “esa oposición incapaz, una oposición, además, cuestionada por sus propios seguidores, dirigentes que están vinculados a hechos de corrupción (…) ante esa degradación, ante esa incapacidad, tienen que acudir directamente al Presidente de los Estados Unidos, tienen que arreciar la campaña por CNN porque ya prácticamente en el país no les queda otra opción que la violencia”.

“Nosotros particularmente creemos que el Gobierno tiene que tomar estas decisiones, hay que gobernar nuestro espectro, tenemos que ejercer nuestra soberanía (…) hay que supervisar también todas las expresiones, las ramificaciones de CNN en las diferentes cableras del país, porque es parte de ese conglomerado de medios de comunicación que se han orquestado para atacar a nuestro pueblo, a nuestro país, no es un ataque contra el Vicepresidente, o el compañero Diosdado Cabello o el Presidente de la República, sino que lo que se pretende aquí a partir del fracaso estruendoso de la oposición venezolana en el país, que esa MUD implosionó, que esos liderazgos se degradaron, que no hay un proyecto alternativo, que no tiene rumbo, la oposición venezolana entonces acuden a los grandes centros de poder en Estados Unidos (…) Es correcta la decisión, nosotros respaldamos esta decisión, tenemos que seguir ejerciendo la soberanía”, enfatizó.

Etiquetas: CNN en Español | CNNEE | Conatel | Julio Chávez | La Pauta de Hoy