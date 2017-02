Juan Requesens: Si no presionamos al Gobierno, no convocará ninguna elección

ND / 3 feb 2017.- El diputado Juan Requesens insistió en la necesidad de presionar al Gobierno para que se dé una salida electoral y pacífica a la crisis. Así lo dijo al referirse a la situación vivida por un grupo de parlamentarios que acudieron al CNE.

Durante el programa radial de César Miguel Rondón, destacó que ayer “fuimos un grupo de diputados al CNE a reclamar y exigir justamente los cronogramas electorales, la recuperación del derecho al voto como instrumento de cambio (…) Acordonaron las instalaciones con funcionarios de la GNB y la PNB (…) Cuando entramos, los coroneles, el coronel Lugo dio la orden de que nos sacaran como fuera”.

“Se supone que cualquier venezolano pudiera tener acceso a las entidades públicas”, resaltó.

A juicio de Requesens, “la clave es que la agenda de protestas y movilizaciones sea sistemática (…) La dirigencia política tenemos la obligación de reconectar con la gente (…) Hay una serie de factores que nosotros mismos como dirigentes políticos tenemos que salir a rescatar en la calle (…) Hay razones para seguir luchando, para motivarse y para defender el derecho a votar”.

“No hay que ser ingenuos para saber que si se matienen las cosas como están y el Gobierno no siente la presión respectiva, no van a convocar ningún proceso electoral (…) El Gobierno sabe que no se puede contar, sabe que donde se cuente, pierde (…) Tenemos que salir a las calles”, enfatizó.

El parlamentario agregó: “Lo que no está entendiendo este gobierno es que aquí se están planteando unas elecciones, no sólo para sacarlos del poder”, sino para “evitar cualquier otro desenlace en este país que ninguno de nosotros quiere”.

“Hoy este país es una olla de presión que pudiera estallar en cualquier momento (…) La gente está cansada de esta crisis y de este gobierno”, expresó.

Insistió en que debe haber un “desenlace electoral para un cambio pacífico y en paz”.

Etiquetas: César Miguel Rondón | CNE | elecciones | Juan Requesens