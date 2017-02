Juan Crespo (Fetraharina): Sólo llegan 30.000 toneladas de trigo cuando se necesitan 120.000

ND / 12 feb 2017.- Juan Crespo, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Harina (Fetraharina), instó al Gobierno Nacional a reunirse con ellos a fin de que escuchen sus propuestas. Aseguró que no hay materia prima para hacer pan.

Así lo dijo durante el programa Diálogo con, transmitido por Televen.

“El último trimestre de 2016 decíamos con mucha responsabilidad que el primer trimestre de 2017 iba a ser exageradamente complicado, y las pruebas y la certificación de lo que nosotros decimos son las grandes colas que hoy se triplican. Nosotros venimos diciendo que para poder tener un consumo mensual ordinario tienen que venir 120 mil toneladas (al mes), que son cuatro barcos regulares, para que se acaben las colas y para que se acabe ese pasticho que está en el ambiente de la guerra económica”, explicó.

Continuó: “Si no hay materia prima, no hay producción. Si no hay producción, no hay trabajo. Si no hay trabajo, no hay contrato colectivo, y no hay calidad de vida y las colas no van a cesar. Esto es una cadena”.

Carlos Croes preguntó: “¿Qué realmente está pasando en las panaderías? ¿Por qué las colas? ¿Por qué el Presidente reacciona así contra las panaderías? ¿Hay harina, no hay harina? ¿Qué es lo que está faltando? (…) ¿No ha habido reuniones con el Gobierno?”

“A nosotros no nos invitan a esas reuniones (…) Al Presidente lo están asesorando mal, hay mucha improvisación. Entonces, dicen que van a hacer panaderías comunales, ¿pero dónde está el trigo? Porque el problema no es la harina, la harina es el producto terminal de un proceso de molienda, ¿pero dónde está el trigo? (…) Son cuatro barcos mensuales para que se regularice el consumo de pan. Somos altos consumidores de pan y no sólo de pan, de pasta, porque esto también es de trigo. También hay daños colaterales, poque no se consiguen ni las galletas en los anaqueles de los supermercados”, indicó Crespo.

Reiteró: “¿Dónde está la materia prima? Porque el trigo no se da en este país”.

“¿Cuánto necesitamos?”, preguntó Croes.

“120 mil toneladas regulares de (trigo) panadero nada más (…) De los molinos sale ya terminado, de los molinos sale a un almacenaje, hay una distribuidora y eso está controlado por el Estado. Por eso es que cuando dicen: ‘No, es que las panaderías, tienen un guerra’, no, señor (…) No venden más de 150 sacos a cada panadería, entonces, el dueño de la panadería tiene que administrar esos 150 sacos en 30 días, porque si lo hace en un solo día, se queda sin inventario, porque no hay trigo”, señaló.

“¿Y eso es lo que genera las colas?”, agregó Croes.

“Por supuesto. No hay materia prima. La gente cree que en Venezuela se da, en este caso, el trigo. No, en Venezuela no se da el trigo (…) El poquito trigo que se da, se da en Mérida y se utiliza exclusivamente en las panaderías artesanales”, respondió.

Aseguró que “el aparato productivo en lo que respecta a arroz y maíz está paralizado”.

Croes preguntó: “¿Han cerrado panaderías?”

“No te imaginas cuántas (…) En diciembre botaron a 352 trabajadores y estamos hablando de panaderías que bajan la santamaría hasta que llegue la materia prima. Tú ves ahorita las vitrinas de las panaderias, totalmente vacías. No se consigue el gallego, no se consigue el pan de queso, el de mantequilla, antes uno podía darse el lujo de escoger el pan, ahora no, tienes que depender de una cola”, manifestó.

Crespo resaltó: “Nosotros lo que queremos es montar una mesa de trabajo y que escuchen (…) Al Presidente se lo venden de una manera engañosa y el Presidente se emociona diciendo que va a montar 10 mil panaderías. ¿Pero dónde está el trigo le pregunto yo al presidente Nicolás?”

Insistió en que si al país llegan “120 mil toneladas (al mes), cuatro barcos, cada barco trae 30 mil toneladas, aquí se desaparecen las colas (…) pero es que lo que viene es un solo barco con 30 mil” toneladas de trigo.

Por otra parte, comentó: “La levadura no se da en Venezuela, la manteca tampoco ni aceite. Todo eso es importado. Entonces, ¿por qué no hacemos un gran sacrificio, liquidamos las divisas, nos escuchan? Incluso, hagamos una prueba piloto con nosotros, haz el experimento para que vean que los resultados van a ser óptimos”.

“La única solución que tenemos nosotros es que traigan la materia prima, y que liquiden las divisas y que no estén engañando a la gente (…) Hay que decirle al Presidente que por este camino no es, es por éste”, enfatizó.

Se refirió a la harina importada que trae el Gobierno y que incluye en las cajas de los Clap. “Cuando están trayendo este producto terminado, ¿a quién están perjudicando? Están perjudicando a los venezolanos (…) Estamos hablando de 10 mil panaderías que hay en el país, y estamos hablando de 13 molinos y estamos hablando de 100 mil trabajadores que se van a ver perjudicados. En ese sentido, pensamos que el Presidente está improvisando”.

