José Virtuoso: La Iglesia ha hablado mejor que cualquier político y de ahí el ataque

ND / 5 feb 2017.- El rector de la UCAB, padre José Virtuoso s.j., aseguró que la Iglesia venezolana “ha hablado mejor que cualquier político” en la actual situación e insistió que los ataques buscan “amedrentar”, pero que la Iglesia “no tiene miedo”.

Así lo dijo durante el programa Diálogo con, transmitido por Televen, cuando Carlos Croes le preguntó qué había detrás de los ataques a la Iglesia católica.

“Bueno, evidentemente ha sido un discurso oficial muy en respuesta a lo que la Conferencia Episcopal ha venido diciendo. La CEV en estos últimos meses, en la coyuntura actual (…) ha sido, a mi manera de ver, la institución venezolana cuyo mensaje ha sido mejor aceptado en la sociedad venezolana. Ha hablado mejor que cualquier político, que cualquier otra institución, ha dicho en lenguaje directo y claro los problemas del país, ha hablado claro al Gobierno y a la oposición, y ha hecho un llamado claro a favor del cambio y de la recuperación de la democracia”, respondió.

Consideró que “ese mensaje ha sido muy mal leído por el Gobierno y al Gobierno también le molesta que un mensaje tan claro tenga tanto respaldo nacional e internacional, y de ahí el ataque verbal. Y el ataque verbal trae consigo que grupos que se dicen afectos al Gobierno desarrollen distintas formas de ataque a las instituciones de la Iglesia y a los espacios de la Iglesia”.

“¿Qué buscan al final?”, preguntó Croes.

“Amedrentar, generar miedo, acallar la disidencia”, acotó.

Croes agregó: “¿Y la Iglesia tiene miedo?”

“La Iglesia no tiene miedo, la Iglesia, las personas que tenemos un mensaje crítico, evidentemente que tenemos que pensar en nuestra seguridad y la seguridad de aquello que está bajo nuestra inmediata gestión, pero evidentemente esto no hará callar porque creo que se procede por convicción, por conciencia. Cuando uno está convencido de una cosa, uno seguirá en eso que cree”, enfatizó Virtuoso.

Posteriormente, Croes preguntó: “¿Hay posibilidad de diálogo de la Iglesia con el Estado?”

“Eso es lo deseable, el problema es que cada vez más los canales del diálogo se cierran. Es curioso, el Gobierno es quien ha llamado reiteradas veces al diálogo, sin embargo, luego su postura y su manera de conducirse en el diálogo más bien genera rechazo o genera claramente la idea de que no está muy interesado en el diálogo (…) Yo creo que del Papa para abajo, la Iglesia venezolana, estamos convencidos de que el diálogo es un camino importante, que abre una puerta importante, que es necesario que haya mucha capacidad de encuentro, no sólo entre Gobierno y oposición, Iglesia y Gobierno, Iglesia y oposición, sino en toda la sociedad, es necesario que los empresarios dialoguen, los sindicatos, las organizaciones sociales y que toda la sociedad dialogue con los distintos actores. Eso es fundamental si queremos construir la Venezuela que queremos y buscamos. Evidentemente, el Gobierno tiene una responsabilidad fundamental y mayor, porque es quien tiene el poder institucional”, manifestó.

Asimismo, el Rector de la UCAB respondió a quienes acusan a la Iglesia venezolana de ser una partido político. “Político no significa partidista, político significa esa visión que tiene que ver con toda la sociedad. Como el lenguaje es crítico frente a los que están en el poder, los que están en el poder te dicen: ‘Tú eres la oposición, tú eres un partido de oposición’.

“Es mezquino y sesgado decir que la crítica de la Iglesia a este gobierno es un aspecto puntual que no tiene nada que ver con cómo se comportó en la cuarta república y en otros gobiernos, al decir del lenguaje del Gobierno, eso es totalmente falso. Si algo ha sido la Iglesia es una institución muy polémica en la sociedad venezolana y concretamente con los gobiernos (…) eso no quiere decir que la Iglesia también ha tenido a lo largo de la historia posiciones ambivalentes en este sentido y a lo mejor en algún momento se esperaba una posición crítica que no hubo, pero eso no ha sido lo común. Lo común ha sido más bien lo contrario”, aseveró.

En ese sentido, comentó: “Si algo nos pide la conciencia, nuestra consagración a Dios (…) es precisamente tratar de responder a las necesidades humanas, y ante eso hay un foco claro que es el Estado y los responsables del Estado”.

Con respecto al proceso de diálogo que se inició hace unos meses entre gobierno y oposición, dijo: “El Gobierno intentó generar este espacio de diálogo entre representantes del Gobierno y oposición (…) pero por otra parte se niega a reconocer a la AN y se le quitan potestades, cuando la AN es el espacio privilegiado para el diálogo (…) es la institución contralora del Ejecutivo (…) La AN es ciertamente la bisagra de la estructura constitucional del Estado, es el espacio de encuentro de la diversidad política”.

“El otro gran tema que está pendiente es el tema de recuperar el cronograma electoral. De repente, nos vimos en el último trimestre (de 2016) donde se elimina el referéndum revocatorio por toda esa vía tortuosa que se diseñó, que es a través de las impugnaciones (…) y de repente, nos quedamos sin referéndum revocatorio, sin elecciones de gobernadores, sin elecciones de alcaldes y se habló de que eso se iba a postergar para 2017 (…) Luego, la AN que tenía que elegir a dos rectores o que tenía que nombrar a dos nuevos representantes (…) por arte de magia los nombró el TSJ (…) Recuperar la senda electoral, la institucionalidad electoral, es un elemento básico para recuperar la estabilidad, la paz en el país (…) Creo que estamos a tiempo de que se tome una decisión de cuándo van a ser las elecciones”, indicó.

vaya al foro

Etiquetas: CEV | Conferencia Episcopal Venezolana | diálogo | Iglesia venezolana | José Virtuoso