José Guerra: Se llenaban la boca hablando de elecciones y ahora no las hacen porque están perdidos

ND / 12 feb 2017.- El diputado a la AN por la MUD, José Guerra, confía en que en el país se realizarán elecciones. Aseguró que desde la oposición “seguirán presionando” para que así sea.

“¿Cuál es el rollo de los partidos políticos y el CNE?”, preguntó Carlos Croes durante el programa Diálogo con, transmitido por Televen.

“Bueno, ellos no quieren hacer elecciones”, respondió.

“¿Ninguna?”, agregó Croes.

“No, no quieren, están perdidas”, indicó el parlamentario.

Sin embargo, enfatizó: “Va a haber elecciones, nosotros vamos a luchar por las elecciones”.

“¿Cuáles elecciones son las que ustedes quieren?”, preguntó Carlos Croes.

“Nosotros queremos las elecciones de gobernadores ya, porque el órgano electoral no es para obstaculizar las elecciones, es para facilitar las elecciones, no es para ilegalizar a los partidos”, expresó el también economista.

Croes indicó: “¿Entonces tú aseguras que va a haber elecciones?”

“Va a haber, porque nosotros vamos a presionar para que se hagan y porque es lo que está en la Constitución”, insistió.

“¿Cómo van a presionar?”, preguntó Croes.

Guerra aseveró: “Con la gente en la calle (…) ¿Cómo se denomina un gobierno que no haga elecciones? No es democracia, evidentemente. Nosotros seguimos en la lucha. Ellos se llenaban la boca diciendo que hacían elecciones todos los años, ahora que están perdidos no quieren hacer elecciones”.

En su opinión, “este modelo que tenemos está arruinando a Venezuela y a los venezolanos, y el pueblo lo que exige es un cambio democrático en este momento”.

Etiquetas: CNE | Diálogo con | elecciones | José Guerra