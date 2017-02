José Guerra: CAF no debe otorgar préstamos al gobierno sin aprobación de la AN

ND / 8 feb 2017.- José Guerra, diputado a la Asamblea Nacional (AN) por la Mesa de la Unidad Democrática, pidió al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) no otorgar préstamos al gobierno de Venezuela sin la aprobación de la Asamblea Nacional.

Desde su cuenta en Twitter destacó que “cualquier crédito a Venezuela en moneda extranjera debe ser aprobado por la Asamblea Nacional. Cumplan la ley”.

Al CAF les dijo que “las leyes son para cumplirlas. Todo acto de una autoridad usurpada es nulo. Cumplan la ley”.

El pasado lunes, el presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro se ve obligado a reconocer a la AN porque así se lo han exigido el gobierno chino y el CAF.

“El gobierno está sufriendo las consecuencias de estar fuera de la Constitución. El mundo le está exigiendo reconocer a la Asamblea Nacional”, expresó el diputado en la red social.

vaya al foro

Etiquetas: diputado jose gregorio graterol | José Guerra