José Guerra: Más de once años tiene El Valle esperando por viviendas

ND / foto Twiter: @UnidadVenezuela / 13 feb 2017.- El diputado a la Asamblea Nacional por la MUD, José Guerra, acompañó este lunes a los habitantes del Valle a protestar frente al Ministerio de la Vivienda pues, según explicó, tienen más de once años esperando por un techo que ofreció el Gobierno nacional. “Yo como diputado del Valle, aun cuando esta gente no voto por mí – voto por el Psuv-, pero como diputado de todos, los acompaño aquí en el Ministerio de la Vivienda por el derecho a una casa”, dijo Guerra a Unión Radio.

Indicó que las comunidades afectadas entregaron una carta en el sitio donde solicitan una audiencia con el ministro Manuel Quevedo para una pronta solución.

De igual manera, precisó que desde la Asamblea Nacional se mantienen estudiando los casos de corrupción de la Misión Vivienda, debido a que se manejan irregularidades como la duplicidad y entrega a personas que no han aplicado a ella.

