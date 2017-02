El soberano es el dueño de su destino

“La historia es nuestra y la hacen los pueblos”

Salvador Allende (1908 – 1973)

Médico cirujano, político y Presidente de Chile (1970 – 1973)

Todavía retumban en los oídos de los venezolanos, las sonoras palabras del Presidente Chávez: “el pueblo es el soberano” Toda decisión que se tenga que tomar y afecte al ciudadano o intente modificar lo contemplado en la Constitución Nacional Bolivariana, hecha para 500 años, debe ser consultado al soberano, nos repetía. Estamos en la era de la democracia participativa, protagónica y de un sistema verdaderamente democrático. Del pueblo y para el pueblo. Santa palabra. Eso no tiene discusión.

En 18 años de revolución se han hecho 20 elecciones. Es el país dónde ha habido más elecciones y todo se le consulta al pueblo, se ufanaba hasta el 6 de diciembre del 2015, el Presidente Maduro. Y digo hasta el 06/12/2015 porque ese día, el soberano le propinó una soberana paliza a la revolución. Hasta ese día las elecciones le fueron útil al llamado proceso revolucionario y ahora, no sólo le huyen despavoridos a la opinión del soberano, sino que pretenden, tal como hacen “elecciones” en Cuba, Corea del Norte y Nicaragua, imponerse presentando una sola opción: obvio la de la revolución. Es la liquidación de la democracia.

El tiempo es justiciero, vengador y no espera por nada, ni nadie. No hay deuda que no se pague, ni plazo que no se venza. Llegó el tiempo de honrar el compromiso con el soberano y cumplir con lo establecido con la Constitución Bolivariana de Venezuela. Los períodos de los gobernadores electos por el soberano, están vencidos y prorrogados inconstitucionalmente por el CNE, que anunció elecciones para junio de este año. Los gobernadores ejercen ilegítimamente y eso obliga a consultar al soberano para que los ratifique o elija a otros. El soberano decidirá. Punto.

El régimen de Maduro, a través del CNE, dio la ñapa a los gobernadores e inició un proceso de sustitución a dedo. Los “invita” a renunciar para nombrar a dirigentes que le son más incondicionales. Es una violación flagrante de la Constitución Bolivariana de Venezuela y, no contento con ese abuso de poder, utilizando al mismo CNE, pretende, no sólo proscribir los partidos políticos colocando obstáculos insalvables para la renovación de estos medios de participación ciudadana, sino que, también, utilizando su bufete personal, en que convirtió al TSJ, amenaza con inhabilitar la tarjeta de la MUD, que obtuvo la mayor votación de la historia patria. Eso sería la consolidación de una dictadura. No os dudéis.

En democracia las elecciones son el mecanismo de consulta al pueblo y el pueblo es el soberano. No hay democracia sin partidos políticos y sin partidos políticos, que son el soporte de todo sistema democrático, se cercena el derecho que tiene el pueblo a organizarse para participar en las consultas populares y ser protagonista de su destino. Maduro y su camarilla, dando la espalda al pueblo, afincándose en la Fuerza Armada nacional, buscan afanosamente secuestrar el poder e implantar una dictadura. Hecho inadmisible en pleno siglo 21. Eso hay que evitarlo a toda costa. El poder reside en el pueblo, no en la punta de las bayonetas. No os equivoquéis con el soberano.

La historia democrática de Venezuela nos pertenece y no la podemos dejar perder en manos de una camarilla militar-civil, que pretende obviar la opinión del soberano, que es el dueño de su destino e historia. Preservar el sistema democrático en manos del pueblo, es la tarea que hoy, nos reclama la patria. No la dejemos esperando.

