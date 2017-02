El patriota cooperante de El Tigre

“La falta de cooperación con el mal es tanto un deber

como es la cooperación con el bien”

Mahatma Gandhi (1869 – 1948)

Abogado, pensador, político y líder del nacionalismo indio.

En la Gran Ciudad del Sur, nos conocemos todos y aunque algunos, ya muy pocos, continúen abrazando las banderas rojas rojitas, son nativos de El Tigre y les duele la corrupción galopante de sus camaradas foráneos que, por cierto, eligieron ellos, más por la pasión y devoción a la revolución, que atendiendo a la razón. En todo caso, hay un amigo que hace el papel de Patriota Cooperante y nos exige que digamos, lo que él no puede decir en voz alta, para no caer en desgracia y perder la “ayudita” con la cual sobrevive a un proceso, que lo tiene pasando el hambre pareja, perdiendo peso, talla y si no hay cambio, lo disecará por no dejar de ser leal a la revolución. Uno no entiende, pero…

Lo que preocupa y denuncia el Patriota Cooperante es que, no se castigue la corrupción evidente y, nos refresca la memoria: el contrato de la privatización de la cobranza municipal, que aparte de violar la ley, se convirtió en un nido de corrupción tan gustoso y suculento, que ambos camaradas le dieron continuidad, hasta que los olores nauseabundos fueron tan insoportables que tuvieron que rescindir el contrato, para crear un organismo, dizque autónomo, pero que en verdad es un caja negra, por dónde drena mucho dinero, que engorda la cúpula podrida. El Patriota Cooperante es rojo rojito, conoce los intríngulis de esa corrupción y piensa que todo sigue igual. Cambio gatopardiano.

El Patriota Cooperante, continúa y en son de preguntas suelta estas perlas ¿No es corrupción el elefante rojo que dejaron abandonado en la Urbanización Los Ríos y que ofrecieron sería la sede de una Aldea Universitaria? ¿No es corrupción que el boulevard “Alí Valenzuela” que inauguraron los dos foráneos en la campaña electoral, lo hayan derrumbado y construido sobre las ruinas una estructura de cemento semejante a una culebra gigante? ¿No es corrupción haber quitado el machihembrado del supuesto Mercado de Buhoneros y llevárselo con rumbo desconocido? ¿Cuántos millones de bolívares se perdieron en esa rapiña? ¿Cuántos millones dejaron enterrados en el parque con piscina olímpica de la entrada de los Chaguaramos, con la “reconstrucción” del Mercado Campesino y la demolición y reparación de la súper batea en ese mismo sector? No hay dudas que el Patriota Cooperante está indignado y tiene buena memoria.

Y eso no es todo, me dice ¿Cuántos millones se robaron en la demolición y reconstrucción de la plaza España? ¿Cuántos millones se fueron por las cañerías de la corrupción con la construcción de bateas y aceras utilizando empresas contratistas de familiares? ¿Es útil para la ciudad haber despojado de un lote de terreno al Grupo Escolar Trujillo para construir una “parada inteligente” muy cerca del semáforo de El Luchador? Y nos observa que, en la entrada a El Tigre, dónde está el distribuidor “pata de gallina” destruyeron una bella área ornamental sin explicación, esperemos sea para algo bueno. En ese caso el Patriota Cooperante, les concede el beneficio de la buena fe. Amanecerá y veremos.

El Patriota Cooperante, indignado por la corrupción galopante de los foráneos que gobiernan el municipio, remata su batería de pregunta ¿No has visto cómo viven los camaradas, sus familiares y los vehículos en los que se exhiben? Hermano, me dice: la oposición tiene que meter la lupa y hacer oposición, porque de lo contrario, la oposición surgirá del mismo chavismo y el sector honesto y originario de El Tigre asumirá ese rol, llenará ese espacio y el pueblo, que no es tonto, nos concederá el voto para reivindicar la revolución y erradicar la corrupción en el municipio. Este… La esperanza es la última que se pierde.

Lo cierto del caso, es que no hay peor cuña, que la del mismo palo. Y creo que el Patriota Cooperante, que entiendo no colabora ni se beneficia del mal, al contarnos estas aberraciones de sus camaradas, colabora con el bien, corriendo el riego de que lo tilden de “sapo cooperante”, pero creo, se equivoca al pensar, que podrían ganar de nuevo, luego de pasar tanto tiempo, jugando el triste papel de cómplices silenciosos. El o los que callan, del color que sea, otorgan y comen como perico en maizal. El pueblo sabe más que corocoro frito. Nunca lo olvidéis.

