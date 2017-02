Jorge Rodríguez: Vamos a insistir tercamente en el diálogo

ND / 5 feb 2017.- El dirigente del Psuv, Jorge Rodríguez, insistió en que el chavismo es quien “ha garantizado” la paz en la país. Enfatizó que no dejarán de dialogar.

“Afortunadamente, la convocatoria y el hecho de que nos hayamos sentado en cuatro oportunidades y quién sabe cuántas oportunidades más nos sentamos en privado, porque como el diálogo es un proceso, hubo muchas reuniones que se mantuvieron en privado, hubo reuniones en República Dominicana, hubo una época en la que nos reuníamos casi a diario los representantes de la dirigencia de la MUD y representantes del Gobierno bolivariano, pero siempre hubo el intento de boicotear el proceso de diálogo. Por una parte, las corporaciones mediáticas internacionales, que de forma permanente atacan y agreden a Venezuela. Por otra parte, los factores imperiales, es decir, el Gobierno de Barack Obama intentó, el último coletazo, intentó agredir de forma determinante a la revolución bolivariana antes de que él saliera, ese fue otro de los cálculos que les salió mal, se fue Obama y todavía el Presidente de Venezuela, y ojalá que por muchos años más, es Nicolás Maduro”, destacó durante el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen.

En su opinión, “el único sector perjudicado por la detención del proceso de diálogo es la dirigencia de la oposición venezolana, porque no tiene ningún argumento que no sea el argumento de la violencia, no tiene ningún elemento que no sea el intento de despertar situaciones graves dentro de la sociedad venezolana, que ya le dio la espalda. Ellos tenían planeado otra vez recurrir a la violencia el pasado 23 de enero y fue un mensaje muy claro por parte de los propios seguidores de la derecha”.

“Si se rompe definitivamente la posibilidad de diálogo, ¿qué puede ocurrir?”, preguntó José Vicente Rangel.

“Nosotros vamos a insistir tercamente en el diálogo (…) ¿Por qué vamos a insistir? Primero, porque creemos que eso es lo que la población en Venezuela quiere, todo el pueblo de Venezuela quiere que el diálogo permanente se mantenga (…) El diálogo persiste (…) Vamos a insistir a través del documento que presentaron los expresidentes y acompañantes, nosotros vamos a responder a ese documento (…) Nos mantenemos en el diálogo, creemos que este proceso solamente puede ser positivo y fructífero para el país, y estamos dispuestos a dialogar con quien quiera dialogar con nosotros. Ah, si no quieren hacerlo, bueno, allá quienes no quieran, allá quienes se comprometan más con la violencia que con la siembra de paz en Venezuela”, respondió el Alcalde del municipio Libertador.

“Si se frustra el proceso de diálogo, ¿hay riesgo para la estabilidad democrática del país?”, preguntó Rangel.

“No, afortunadamente no, lo digo de forma muy enfática (…) El chavismo ha garantizado la paz de toda la República, porque el presidente Nicolás Maduro ha garantizado que el país se mantenga en paz”, aseveró.

Con respecto a las elecciones en Venezuela, expresó: “Bueno, hay un cronograma, digamos, preliminar, que ya presentó el CNE para las elecciones locales y regionales, pero hay un proceso previo que también la MUD lo soslaya de una manera interesada, y es el hecho de que una gran cantidad de partidos políticos en razón de la Ley de Partidos Políticos y Participación, quedó fuera, quedó anulada su inscripción porque o no participaron, como ocurrió con la mayoría de los partidos de la derecha, o no lograron el 1 % en las pasadas dos elecciones nacionales que se hicieron, de Presidente de la República y del Poder Legislativo. Antes de cualquier elección tiene que darse un proceso de renovación de la lista de esos partidos”.

Etiquetas: diálogo | Jorge Rodríguez | José Vicente Rangel | MUD