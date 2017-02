Jorge Rodríguez: Capriles pidió que sacaran a Henri Falcón del diálogo y lo pusieran a él

ND / 5 feb 2017.- El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, reiteró que el Gobierno Nacional siempre ha buscado el diálogo y aseguró que fue la oposición quien incumplió los acuerdos. Asimismo, resaltó la división que existe en la MUD y señaló al gobernador de Miranda, Henrique Capriles, como uno de los dirigentes que no quiere que haya diálogo.

Durante el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen, dijo: “Yo creo que quienes se han convertido en unos verdaderos expertos en el diálogo ha sido la revolución bolivariana, el Gobierno bolivariano, primero con el comandante Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro, siempre ha tenido una profunda vocación y disposición para el diálogo, en primer lugar con la sociedad. Si algo caracterizó estas décadas de la cuarta república fue una desconexión muy profunda entre los dirigentes políticos, los gobiernos y la sociedad en general, y si algo caracterizó desde el primer momento al Gobierno de Hugo Chávez fue la reconexión con esos sectores de la sociedad que se habían sentido excluidos y esa reconexión forma parte de un diálogo profundo (…) Y además ha habido en las distintas etapas de la revolución bolivariana una disposición para el diálogo con la oposición política en Venezuela”.

“Si es así por parte del chavismo, la mayor fuerza política y social del país, y el Gobierno, que son partidarios del diálogo, ¿por qué en este momento la impresión que da es que el diálogo está al borde de la tumba?”, preguntó José Vicente Rangel.

“Bueno, el diálogo es un proceso (…) complejo y parte de las complejidades que este diálogo tiene (…es que) hay una profunda división en el seno de la dirigencia de la derecha venezolana. Lo segundo, fueron las ofertas engañosas que hicieron. Ellos amanecieron el año 2016 amenazando a toda Venezuela (…) ellos han sembrado una matriz de odio en un sector de quienes los siguen, que lo hace impermeable a cualquier proceso de raciocinio y racionamiento político, a cualquier proceso de sentarse con los adversarios para llegar a una serie de acuerdos”, respondió el dirigente del Psuv.

Resaltó que “la oposición firmó un documento en el mes de noviembre de forma conjunta con presencia de los acompañantes, que se llama ‘Declaración conjunta – Convivir en paz’, es una de las declaraciones más importantes que ha habido en Venezuela en los últimos 10 años, porque establece un compromiso por parte de la MUD y las fuerzas de la revolución a desarrollar el trabajo político sin recurrir al insulto, a la diatriba, a los intentos de violencia”.

Sin embargo, de acuerdo a Rodríguez, en la MUD “incumplieron de forma palmaria esos compromisos. Llegamos a cinco acuerdos en el área económica y social, en el campo político”.

Rangel agregó: “La oposición dice que ustedes no cumplieron esos acuerdos”.

“Eso es completamente falso, nosotros cumplimos todos los puntos”, aseveró el Alcalde del municipio Libertador y comentó: “Nosotros estamos todavía sentados en la mesa de diálogo, se establecieron mesas por cada uno de estos puntos, mesas de trabajo, se avanzó de forma determinante, lo que ocurre es que hay un sector de la dirigencia opositora que no quiere el diálogo, es así de simple. Capriles Radonski está completamente negado a la posibilidad de conversar, y de discutir y de trabajar con los temas fundamentales del país; los sectores de Voluntad Popular, que es un partido que tiene dos compulsiones muy peligrosas: una, es una compulsión a la violencia de forma permanente, de forma reiterada (…) Todavía nos deben los 43 muertos que por su acción irresponsable se provocaron en el año 2014; y luego, tienen unas patologías psiquiátricas que se llaman hibristofilia, que es una parafilia que se dirige a que tienen una atracción muy peligrosa hacia personas que cometen delitos muy graves (…) Hay un grupo de gente entre el sector dirigente de VP que tiene esa parafilia”, explicó.

“¿La posición de Primero Justicia?”, preguntó José Vicente Rangel.

“Es una posición que tiene que ver con la profunda división que hay ahorita en su seno, ya no lo pueden ocultar. La diatriba brutal que se ha generado ahora, por ejemplo, entre Capriles y ‘Chúo’ Torrealba tiene que ver mucho con el control del partido PJ”, acotó.

A su juicio, “soltaron unos demonios que ahora no pueden amarrar, que es el demonio del odio, el demonio de la violencia, el demonio de siempre denostar del chavismo, de los dirigentes del chavismo, de los símbolos del chavismo”.

“Ellos apostaron a que la violencia se impusiera, porque la paz es enemigo de sus objetivos políticos”, enfatizó.

Asimismo, comentó: “Hay sectores dentro de la dirigencia de la oposición venezolana que promueven una estrategia de paz, el caso del gobernador Henri Falcón, por ejemplo, que él asistió motu proprio, no fue invitado por parte de la MUD y fuimos nosotros, los factores del Gobierno bolivariano, que dijimos: ‘¿Por qué no puede estar el gobernador Henri Falcón en la mesa de diálogo, si es un representante de la oposición tan legítimo como puede ser Carlos Ocariz?’ y casi que fue impuesto por parte nuestra que el gobernador Henri Falcón participara. Incluso Capriles Radonski propuso que sacaran a Henri Falcón y que él fuera el representante de los gobernadores, porque en el punto cinco del acuerdo de esa mesa del día 12 de noviembre de 2016, se propone incorporar a un gobernador, y nosotros hicimos esa propuesta de manera que el gobernador Henri Falcón estuviera por la oposición y por parte del Gobierno bolivariano estuviera el actual vicepresidente Tareck el Aissami, Gobernador del estado Aragua en ese entonces. Pero resulta que Capriles en esa misma reunión le dijo a los representantes de la MUD, Capriles ya no está dentro de la MUD casi, les dijo que no, que si iba a ser Falcón, él prefería ser él el representante de los gobernadores”.

“Ahí esta el caso, por ejemplo, de Manuel Rosales o Timoteo Zambrano. Timoteo Zambrano fue expulsado de la Secretaria de Asuntos Exteriores de la MUD por el solo hecho de que dijera que lo que estaban haciendo estos países golpistas como Argentina, como Brasil y como Paraguay en el caso de Mercosur, era un golpe de estado contra Venezuela, y contra Mercosur y contra los venezolanos (…) fue expulsado. La MUD tiene muchos grupos dirigenciales, tiene un grupo que se llama G4 (…) otro grupo que se llama G7, otro grupo que se llama G15, luego tiene un partido político que es muy violento, que se llama la Conferencia Episcopal Venezolana, que no se comporta como representante de la Iglesia en Venezuela”, sentenció.

Etiquetas: diálogo | Henrique Capriles | Jorge Rodríguez | José Vicente Hoy | MUD