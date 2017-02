Jorge Arreaza es el nuevo Ministro de Minas

ND / 19 feb 2017 / foto Twitter: @PresidencialVen.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, designó como nuevo Ministro de Minas a Jorge Arreaza. El anuncio lo hizo durante su programa Los Domingos con Maduro desde la Casa del Artista.

“Uno de los elementos clave lanzado hace un año, casi, es el motor de la minería, el Arco Minero, que en las primeras de cambio arrancó muy bien, bueno, el mundo entero se vino, del norte, del sur, del este, de Europa, de África (…) China está dispuesta a venirse a desarrollar el Arco Minero ya (…) Esa riqueza mineral que tiene Venezuela y que es nuestra (…) tenemos que desarrollarla con mayor empuje, audacia, y obtener resultados y victorias tempranas. Por eso, le he pedido que con su experiencia, su honestidad, su visión ecologista, ecosocialista y con el espíritu chavista que tiene, el compañero Jorge Arreaza sea el nuevo Ministro de Minas y así lo designo, vuelve Jorge Arreaza”, señaló.

El Primer Mandatario Nacional calificó a Arreaza como “hombre honesto como pocos, capaz, trabajador, estudió en la Universidad de Cambridge, en Londres (…) es un hombre que conoce el derecho internacional, además, vinculado a los movimientos ecologistas del país”.

Asimismo, designó a Gilberto Pinto Blanco como nuevo Ministro de Pesca y Acuicultura.

“He decidido, en la necesidad de ajustar, fortalecer y buscar resultados en motores vitales del nuevo mapa de la agenda económica bolivariana, en función del desarrollo de las fuerzas productivas y la generación de riquezas física, material, monetaria, real para nuestro pueblo, bueno, hacer unos ajustes en el equipo de gobierno. Por eso he designado como Ministro de Pesca y Acuicultura, para que asuma con nuevo impulso, nuevo empuje, el desarrollo de todo el proyecto y convertir a Venezuela en una potencia pesquera, acuícola, en ese inmenso mar Caribe que tenemos, en esa inmensa riqueza de ríos que tenemos (…) yo lo lancé hace un año, creé el Ministerio, le agradezco al compañero almirante Belisario todo el esfuerzo de arranque que ha hecho, muchas gracias, compañero (…) He designado a otro almirante (…) le he dicho: ‘¿Qué haces tú en la AN si eso no existe? Vente a la primera línea de batalla con tu capacidad, con tu fuerza, con tu amor y con tu espíritu renovado?’ Por eso he designado al almirante Pinto Blanco nuevo Ministro de Pesca y Acuicultura”, dijo.

Etiquetas: Jorge Arreaza | Los domingos con Maduro | Nicolás Maduro