CNN sale del aire en Venezuela

El canal informativo CNN ha salido de la televisión venezolana por orden de la autoridad administrativa CONATEL en virtud de presuntas violaciones cometidas por ese canal estadounidense en contra de nuestro país.

Lamento este episodio pues fui el chavista de a pie (sin cargo de gobierno) más entrevistado por ese canal en los últimos años y eso me permitió defender a mi patria ante la opinión pública internacional.

Ver video 1 en YouTube: Jesús Silva en CNN – Elecciones AN https://youtu.be/4sc8Ktm7N0U

Ver video 2 en YouTube: JS en CNN – Caso Leopoldo López https://youtu.be/jfzi3xZfQF8

Debo advertir que yo no apoyo el cierre de medios de comunicación, es más, yo prefiero que haya malos medios y no que deseparezcan. Considero que en una democracia no se pueden cerrar las ventanas de expresión, ni siquiera todas las cloacas pueden clausurarse.

Sin embargo no es menos cierto que la información debe ser oportuna y veraz como lo manda la Constitución Bolivariana por lo tanto los dueños de canales que violan esta norma pueden ser procesados legalmente por los Estados agraviados y se pueden aplicar medidas preventivas en defensa de la ciudadanía como el bloqueo de una señal que atenta contra la nación.

Por ejemplo en EEUU, país donde estuve estudiando Derecho Constitucional durante enero 2017, la cobertura noticiosa de CNN en inglés hacia el Presidente estadounidense era muy cuestionable, tanto que el propio Donald Trump los acusó de emitir “Fake News” (noticias falsas) y ser la gente más deshonesta del mundo.

En ese contexto, no sería sorpresa que el gobierno de Trump intentara acciones legales contra la mencionada planta televisiva.

Lo mismo ocurre en Venezuela donde un reportaje sobre presuntos pasaportes falsos lanzado por CNN y acusaciones graves de narcotráfico contra el actual Vice Presidente venezolano, sin base en un investigación formal, han motivado la sanción legal contra el famoso canal de noticias.

Tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe.

vaya al foro

Etiquetas: Jesús Silva R.