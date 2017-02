Jesús Silva: Pequeños partidos deben sincerarse y pasar a ser regionales o una ONG

Yalezsa Zavala / 20 feb 2017.- El abogado constitucionalista, Jesús Silva, aseguró este lunes que los pequeños partidos critican el proceso de renovación porque no cuentan con las firmas necesarias para su relegitimación.

La periodista de Globovisión preguntó a Silva si considera que el CNE beneficia al Psuv y no a los otros partidos del Gran Polo Patriótico, en lo referente a la legitimación de partidos. Este respondió: “En mi criterio no hay tal beneficio de parte del CNE, el beneficio al Psuv se lo ha dado el pueblo, porque el pueblo le da millones de votos al Psuv y no se los da ni al PCV ni al PPT”.

El abogado expresó que “en elecciones anteriores estos pequeños partidos, varios de ellos, han dicho que los votos que obtienen son de ellos, que no son de Chávez, que no son de Maduro, que no son del Psuv. Si ese criterio es así ellos deben ir a este proceso de renovación con confianza, con solvencia, porque van a alcanzar las firmas”, sostuvo.

“Presumo que no tienen las firmas, porque no tienen los electores, no tienen el respaldo popular, y de modo pues no se le puede dar un beneficio, más allá de la Constitución, a una serie de organizaciones de maletín que no tienen el respaldo de pueblo, porque se violaría el artículo 67 de la Constitución y el 32 de la Ley de Partidos”, agregó.

Y remató: “En vez de contaminar la opinión pública con opiniones que suenan mucho a la oposición, estos pequeños partidos deben sincerarse y pasar entonces a ser partidos regionales o pasar a ser ONG’s, organizaciones civiles que no son partidos políticos pero que son grupos de opinión y que existen libremente en un país democrático y en un CNE totalmente transparente como el que tenemos en Venezuela”.

