Jesús Silva: Los partidos políticos no son franquicias que pueden existir sin legitimarse

Yalezsa Zavala / 20 feb 2017.- El abogado constitucionalista, Jesús Silva, precisó este lunes que los partidos políticos que no renueven sus nóminas pasarán a ser una iglesia que pueden profesar doctrinas, pero que no tienen legitimación popular.

“Yo creo que el tema de la fecha de las elecciones regional tiene que ser visto desde un enfoque constitucional. En ese sentido, la renovación de los partidos políticos es fundamental para que estas elecciones puedan realizarse, conforme a lo que dice la Carta Magna. Es decir, un partido que no tiene firmas es un partido que no tiene pueblo, por lo tanto, no puede existir electoralmente”, manifestó Silva en entrevista para el programa Primera Página, transmitido por Globovisión.

Dijo que ha escuchado “con extrañeza, con sorpresa, a algunos pequeños partidos que dicen ser chavista afirmando que no se les puede impedir mantenerse como partidos, independientemente de que tenga o no tengas firmas, porque eso es la libertad de expresión, la libertad ideológica”.

En ese sentido, explicó que “sencillamente los partidos políticos que no van a esta renovación dejan de ser partidos y se convierten en iglesias y como iglesias pueden profesar doctrinas, religiones, creencias, pero no tienen legitimación popular para presentarse como partido político”.

Remató diciendo que “los partidos políticos, esto lo digo por algunos camaradas que dicen ser revolucionarios pero tienen interpretaciones muy parecidas a la oposición, no son franquicias privadas que pueden existir de forma vitalicia sin legitimarse”.

