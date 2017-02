Lo feo, lo malo y lo bueno

Leopoldo va a cumplir tres años injustamente tras barrotes. Ceballos, Ledezma, Yon Goicochea y ahora Baduel, junto con más de 100 venezolanos, siguen en la situación de presos políticos, todos en condiciones de reclusión inhumanas. Ignoramos dónde tienen secuestrado a Gilbert Caro. Laurent Saleh está en una cuasi condena terminal. Un Sebín prepotente, que actúa como elefante en cristalería, cada vez más fuerte que cualquier juez o tribunal, o un Sundde que puede asaltar tu negocio, robarte y ponerte preso.

Las colas para comprar alimentos son interminables y están en todo el territorio. La gente se muere porque no hay antibióticos. Una señora dio a luz en una cola para comprar pañales y otras se han muerto haciendo cola para obtener leche para su infantes. El número de asesinatos aumenta en las calles. Los colectivos tienen más miembros que las Fuerzas Armadas y ésta sólo defiende una ideología, de espaldas al mandato constitucional que las rige.

Con estas angustias clavadas en el alma ante la actitud injusta y despiadada de un gobierno que niega, no se esfuerza o no sabe cómo buscar soluciones para responder a los legítimos reclamos de la ciudadanía, me siento a leer el documento de los acompañantes, con la recóndita esperanza que de él pueda brotar una lucecita que alumbre el camino de nuestro país, convulsionado, convertido en llaga abierta, sin medicina al alcance que revierta una destrucción que se acelera con el correr de los días.

Lo feo

Homologar la legitimidad de todos los poderes, pasando por alto, olímpicamente que el TSJ y el CNE son espurios, y aún así, considerarlos con las mismas condiciones que el Ejecutivo y el Legislativo.

No se denuncia el robo cometido por el CNE de la voluntad electoral de los venezolanos.

Calificar a los presos políticos como “privados de libertad” y no incluir una investigación sobre las instituciones y los jueces, que avalaron y gestionaron esas arbitrariedades en contra de ciudadanos inocentes.

No exigir la inmediata libertad de los presos políticos.

No plantear como condición imprescindible la incorporación de acompañantes que le otorguen confianza a la oposición. Por ejemplo: OEA, ONU, Oscar Arias, Andrés Pastrana.

No derogar todo lo establecido por el TSJ y el CNE espurio.

No imponer como precondición el cese inmediato de la conducta represiva del gobierno, que apresa indiscriminadamente inocentes, viola la inmunidad de los miembros de la AN, tortura a los presos políticos y da rienda suelta a los colectivos violentos contra la población desarmada.

Disfrazar la urgencia del gobierno proponiendo que la AN honre sus compromisos financieros, sin establecer responsabilidades sobre sus actuaciones al margen de la Constitución, los incontestables hechos de corrupción, la destrucción de la economía nacional y la aplicación de políticas negativas para el crecimiento nacional.

Omitir la exigencia a la cúpula de las Fuerzas Armadas sobre su obediencia a la Constitución y la no subordinación a ideologías políticas.

Omitir la mención del notorio desequilibrio entre los poderes, que convierte al Ejecutivo en súper poder que convierte al resto en subordinados o en instituciones acorraladas, a la defensiva.

Omitir las indelegables responsabilidades del gobierno para garantizar la paz ciudadana. No exigir responsabilidades de cumplimiento inmediato.

Lo malo

Pretender que el futuro electoral quede en manos de un CNE espurio, dominado por el ejecutivo, sin imponer su reestructuración inmediata según lo establecido en la constitución.

Omitir la solicitud de destitución de los directores de Sebin y el Sundee y la reestructuración vigilada de estos organismos por la violación publica, abierta y documentada de los derechos humanos.

Ignorar la ausencia de freno gubernamental a la violencia e inseguridad ciudadana, tanto de origen delictivo como el cometido por instituciones y organizaciones progubernamentales.

Convertir el problema del abastecimiento de alimentos, de medicinas y la inflación en una toma de “medidas extraordinarias”, sin señalar la responsabilidad del gobierno y sin solicitar un total redireccionamiento de instituciones y políticas.

El veto del TSJ espurio sobre las propuestas de la AN y la consiguiente congelación de las leyes promulgadas.

Examinar la medida de suspensión de los diputados de Amazonas sin que se precise de modo inobjetable la legitimidad de la medida.

Desconocer u omitir que la derogatoria de los miembros espurios del CNE y TSJ es tarea constitucional de la Asamblea así como la selección de los nuevos miembros.

No exigir el cese de la avalancha comunicacional injuriosa del presidente en contra de la oposición; el descrédito, persecución, encarcelamiento de sus dirigentes y sus arengas contra la paz.

Lo bueno

La persistencia en la búsqueda de condiciones del diálogo.

Lector: Saque usted las conclusiones.

