Iris Varela: Reos se incorporarán en proyectos de producción e industrialización

ND / 2 feb 2017.- La ministro de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, informó este jueves que los reos del país serán incorporados a proyectos de producción nacional, como parte de una serie de planes que trae para las cárceles. “Tengo ofensiva comunicacional, para romper con el bloqueo y el cerco mediático. Tengo lo que es el tema de la seguridad y en esa línea me inscribo con reincidencia 0 y una línea que le he dado mucha importancia también en esta orientación y exigencia de Nicolás Maduro de trascender el modelo rentista por un modelo productivo”, dijo durante una presentación de la orquesta sinfónica penitenciaria.

Esta orquesta está integrada por unos 500 presos y para esta presentación se conoció que asistieron 18 representantes diplomáticos.

Etiquetas: Iris Varela | producción | reos