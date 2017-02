Iglesias, sobre protesta el 12F: No nos vamos a dejar robar el futuro

ND / Yalezsa Zavala / foto cortesía Globovisión / 7 feb 2017.- El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), Hasler Iglesias, precisó este martes que los venezolanos no pueden dejar de ejercer su derecho a la protesta por miedo a las acciones que pueda tomar el gobierno.

“Los jóvenes vamos a demostrar en las calles que no nos vamos a dejar robar la juventud, que no nos vamos a dejar robar el futuro y eso por eso que vamos a tener esa movilización”, manifestó Iglesias en entrevista para el programa Primera Página, transmitido por Globovisión, en referencia de la movilización que se realizará este domingo 12 de febrero en Caracas.

Para el dirigente estudiantil es importante que “los venezolanos nos convenzamos de que, independientemente de lo que ocurra en el poder y de cómo lo ejercen quienes están ahí, nosotros tenemos que ejercer nuestro derecho”.

“No podemos dejar de hacer uso de nuestro derecho a la manifestación, a la libertad de expresión”, sostuvo.

Iglesias remató diciendo que “Venezuela está en crisis, Venezuela está sufriendo (…) Por eso los estudiantes hacemos un llamado a seguir alzando la voz. Venezuela no puede quedarse tranquila mientras vivimos tragedias, Venezuela no puede quedarse tranquila mientras no nos dejen elegir, mientras no podamos acceder libremente a medicamentos. No se trata de generar violencia”, concluyó.

Etiquetas: 12f | estudiantes | Hasler Iglesias | manifestación | marcha