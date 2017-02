Humberto Castillo, ex rector: El CNE está apegado a la legalidad

Yalezsa Zavala / foto cortesía Globovisión / 13 feb 2017.- El ex rector del CNE, Humberto Castillo, precisó este lunes que el proceso de legalización de partidos no debería impedir que en paralelo se organice todo lo relacionado con las elecciones regionales.

En entrevista para el programa Primera Página, transmitido por Globovisión, el ex rector del CNE recordó que la Ley Orgánica de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones establece en su artículo 25 que al inicio de cada período constitucional debe renovarse la nomina de los partidos políticos que no hayan tenido en las elecciones el 1% de la votación o no hayan participado en el proceso electoral previo.

“Eso es un proceso legal establecido (…) Si las condiciones son exigentes o no son exigentes, yo creo que eso depende en buena medida de las características de los partidos (…) Si es difícil o no es difícil, va a depender mucho de las características de la organización política”, manifestó.

A su juicio que el “CNE está apegado a la legalidad” en lo referente a la legalización de partidos, a pesar de “estar sometido a presiones”.

Castillo destacó que, según un estudio, “en el mundo hay tres tipos de sistema electorales en función de los partidos: los sistemas bipartidistas, los sistemas multipartidistas y los sistemas fragmentarios. Nosotros pasamos de un sistema bipartidista a un sistema multipartidista y ahora estamos entrando en un sistema fragmentario de partidos. En Venezuela participan en las elecciones muy por encima de la media de partidos políticos que participan en otros procesos electorales de América Latina y el mundo”, sostuvo.

El ex rector precisó que la organización de un proceso de elecciones como las regionales es complejo por la cantidad de organizaciones políticas que concurren, porque hay que elaborar los tarjetones con los partidos que en definitiva van a participar en el proceso electoral, que esos partidos tienen que escoger su posición en la boleta, entre otros detalles. “Hay una serie de factores recurrentes que es necesario tener precisión” al momento de organizar, dijo.

“Ahora bien, eso no quita que en paralelo no se puedan organizar otros aspectos del proceso electoral”, agregó.

Finalmente, destacó que El CNE siempre ha estado abierto a reuniones con los partidos políticos para revisar las condiciones que plantea en los procesos electorale

