Hugbel Roa: La universidad no tiene razón alguna para protestar

ND / 2 feb 2017.- El ministro de Educación Superior, Hugbel Rosa, aseguró este jueves que estos momentos se está brindando asistencia al sector universitario, razón por la que, en su opinión, no deberían llamar a protestas. “La universidad no tiene razón alguna para salir a protestar en este momento, los comedores están funcionando en este momento, estamos brindando asistencia con los proteicos. A veces inventan cualquier excusa, nosotros estamos pendientes”, dijo Roa en entrevista para Unión Radio.

Resaltó que ha mantenido reuniones con casas de estudio para lograr acuerdos en los temas que preocupa al sector.

“Nosotros aspiramos tener con las universidades -en especial con Averu- un relación armónica. Pero eso pasa por que a nosotros se nos rinda cuentas, dónde están las partidas que se le asignan y el CNU dejamos claro que si hay un hombre amigo con la universidad es Nicolás Maduro”.

Detalló que hace falta una coordinación mutua “para consolidar los logros universitarios”.

Agregó que los universitarios “van y vienen” con las convocatorias a paro, al tiempo que no descarta que grupos aislados busquen un esquema violento.

También se refirió al pasaje estudiantil, al respecto dijo que el ministro Molina “está agilizando los mecanismos en este tema, por ello el transporte no debería ser un tema de protesta”, concluyó.

vaya al foro

Etiquetas: educación | Hugbel Roa | protesta | universidad