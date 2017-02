Henry Ramos Allup: Estos hampones que nos gobiernan van a terminar presos

ND / 19 feb 2017.- El expresidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, recordó este domingo la privación de libertad tanto de Leopoldo López como de Antonio Ledezma y las “decenas de venezolanos presos por pensar diferente al régimen”.

Así lo dijo durante una sesión especial de la Asamblea Nacional sobre la situación de los presos políticos, realizada en el Campo Deportivo Las Mesetas, colindante con el edificio donde vive el alcalde Ledezma.

“En esta fecha tristemente tenemos que recordar la privación de libertad de Antonio Ledezma, junto con él la situación de Leopoldo que ya lleva tres años, simplemente son presos de un sistema hecho a imagen y semejanza de unos de esos accidentes que de tanto en tanto tiene que padecer la historia de un país. En una oportunidad Chávez dijo que en Venezuela no había presos políticos sino políticos presos, como que si este canalla con este juego de palabras diluyera lo esencial del reclamo que era que en nuestro país hay personas privadas de libertad por razones políticas” dijo.

Agregó Ramos que si bien es cierto “la Constitución consagra el derecho de discrepar de la forma de gobierno, en nuestro país, en esta porquería que ha pretendido convertirnos este régimen narcoterrorista, pedir elecciones es un atentado contra el Estado. Nos vemos en la paradoja en de tener que combatir con métodos democráticos a un gobierno que no es democrático; no es imposible porque a la larga, la voluntad de los pueblos se impone sobre cualquier sistema”.

El también secretario general de Acción Democrática pidió a los venezolanos no repetir el error de elegir a un mal gobernante, y, cuando haya un nuevo gobierno, se debe comenzar a administrar la justicia de manera correcta y eso implica enjuiciar a los líderes del actual régimen por los crímenes contra Venezuela.

“Que sepan que nosotros como pueblo vamos a tener memoria larga y memoria corta, y no para vengarnos de nadie ni perseguir inocentes o tener presos políticos, porque no vamos a tener presos políticos para humillar a sus madres como se humilla a Antonieta López, no vamos a tener presos políticos para humillar como se humilla a Lilian Tintori, Mitzy de Ledezma o a cualquiera de sus familiares. Vamos a tener presos comunes que serán estos hampones a quienen le vamos a cobrar los delitos cometidos contra nuestro país”.

Ramos Allup instó a los partidos opositores a mantenerse con un solo objetivo: salir del régimen por la vía electoral y devolver a los militares a los cuarteles cuando la democracia se haya restituido en el país. “Hemos aprendido. Lamentablemente el gran impostor dividió la historia de Venezuela, cambió el nombre de la República, cambió la bandera, hizo otra Constitución, acabó con la moneda, falsificó el rostro del Libertador, pero sobre todo, envenenó a este país desde adentro, dividió a los venezolanos y creó a este sistema con exiliados y presos políticos”.

Etiquetas: Antonio Ledezma | Henry Ramos Allup | Leopoldo López | presos políticos