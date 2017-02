Henry Ramos al Contralor: Revise las fechorías de Diosdado Cabello cuando era presidente de la AN

ND / 23 feb 2017.- El diputado Henry Ramos Allup presentó este jueves, 23 de febrero, un documento ante la Contraloría General de la República (CGR) en el que ofrece un informe detallado al titular del organismo, Manuel Galindo, sobre su año de gestión como presidente de la Asamblea Nacional y denunció que las acciones que presuntamente Galindo pretende ejercer en contra del Poder Legislativo son inconstitucionales.

“En este oficio está contenido todo lo que se le debía responder al Contralor, quien además ha dicho que va a intentar -o intentó- ante el Tribunal Supremo de Justicia una acción de amparo cautelar contra la Asamblea Nacional con eventual uso de la fuerza pública, es decir, como que piensa tomar con las fuerzas armadas el recinto de la Asamblea Nacional”, señaló el parlamentario durante su intervención, tras solicitar moción de urgencia en la sesión ordinaria realizada hoy en el Palacio Federal.

Según Ramos Allup, el gobierno nacional pretende demandar a la Asamblea Nacional en un juicio donde “ni siquiera podemos nombrar nuestros propios abogados. Una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia señaló que en caso de que la Asamblea Nacional fuera demandada por alguna causa, nuestro abogado nos lo designaría el procurador general”. También aclaró que es falso el hecho de que el Poder Legislativo haya negado informar lo que ocurre, y agregó que lo que busca la CGR es ocupar espacios del organismo del que es garante, “a la machimberra y violentado todo principio constitucional y eso no se puede permitir”.

Durante su intervención, recordó que a pesar de que la sala constitucional del TSJ no ha reconocido al diputado Julio Borges como presidente, el contralor ha dirigido documentos a Borges como presidente de la Asamblea Nacional, y a su persona como diputado. “Señor presidente, usted está siendo reconocido por este papanatas de la contraloría”.

En este aspecto, se refirió a la gestión parlamentaria del diputado Diosdado Cabello, quien en 2015 fue presidente del organismo y “cometió muchas fechorías, entonces con todos estos maromas lo que quiere hacer es limpiar el basurero que dejó aquí y está raspado porque el Contralor que dejó aquí firmo el oficio que realicé el año pasado donde se auditó”.

El diputado exhortó a Galindo auditar lo que quiera porque “no tememos que nos revisen, que revisen lo que les dé la gana pero por qué a nosotros nos revisan y a ellos no. Por qué Galindo no se echa una pasadita por la rampa 4 de Maiquetía, en la rampa en la que los aviones del gobierno cargan más perico que gasolina; por qué no auditan La Casona donde unas personas mal entretenidas están ahí comiendo, tragando, jartando sin derecho estar ahí y finalmente, porqué no auditan a este prodigio de las finanzas que se llama Samarck López, cuya fortuna pútrida proviene de negocios con el Estado”.

Etiquetas: AN | Contraloría | Henry Ramos