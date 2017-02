Héctor Rodríguez: Recoger 0,5% de firmas en los estados no es difícil para un partido nacional

ND / Yelitza Figueroa Rivas / 8 ene 2017.- El Jefe de la Fracción Parlamentaria del Bloque de la Patria, Héctor Rodríguez aseguró que todos los partidos políticos deben culminar el proceso de renovación de partidos políticos para poder entrar a los procesos electorales que están en curso.

Así lo afirmó en Unión Radio.

Indicó el diputado que “si un partido político no tiene la capacidad de recoger el 0,5% de los electores de la mitad de los estados del país no puede considerarse un partido nacional, y esto tiene que ver con un requisito de ley que obliga que para que un partido sea considerado nacional, debe sacar por lo menos el 1 % de los votos en alguna de las tres últimas elecciones”.

Rodríguez agregó que “esto va para los partidos que han participado en las últimas 3 elecciones y no han sacado el 1% de los votos; o no han participado en las últimas procesos electorales, caso sobre todo de los partidos de oposición que han decidido participar con la tarjeta de la unidad y no con sus partidos tradicionales”.

En cuanto al periodo de tiempo planteado por el CNE, indicó que “los partidos políticos pueden posteriormente validarse con toda tranquilidad para otros procesos; pero esta limitación es para los procesos electorales que están en curso porque el CNE tiene que discutir un cronograma electoral que amerita saber a qué partidos va a programar en las tarjetas, software y por eso es la limitante de tiempo”.

“No considero que el 0,5% de los estados del país sea un número difícil para un partido de carácter nacional” aseguró.

En cuanto a las elecciones, el dirigente oficialista manifestó que están a la espera de la convocatoria del CNE, ya que son comicios pendientes y que son necesarios hacer.

vaya al foro

Etiquetas: firmas | Héctor Rodríguez | partido nacional