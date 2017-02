Héctor Rodríguez: Quien gobierna Miranda solo lo utiliza como trampolín para ser candidato presidencial

ND / foto Twitter: @Hectorodriguez / 9 feb 2017.- El diputado y jefe del Bloque de la Patria, Héctor Rodríguez, tras una reunión que sostuvo este jueves con los “líderes de Charallave” en el estado Miranda, aseguró que esta entidad no tiene gobernador.

A su juicio, “quien ocupa la gobernación de Miranda no quiere gobernar el estado y solo lo utiliza como trampolín para ser candidato presidencial”, así lo expresó a través de su cuenta en Twitter.

Agregó que “hoy Miranda es el estado más inseguro del país, de 5 mil policías que tenía la gobernación hoy quedan menos de 900. La gobernación no tiene política de ordenamiento y movilidad urbana. No hay ninguna política regional para el desarrollo del potencial productivo. Hagamos un gran movimiento para recuperar Miranda”.

vaya al foro

Etiquetas: candidato presidencial | gobernador | Héctor Rodríguez | Miranda