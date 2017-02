Guerra: Gobierno busca que la AN salga del desacato a cambio que les aprueben el presupuesto

ND / Yalezsa Zavala / 7 feb 2017.- El diputado José Guerra precisó que desde la Asamblea Nacional no validarán ningún endeudamiento del Gobierno nacional si el mismo no es aprobado mediante una ley.

Así lo dijo en entrevista para el programa Gente de Palabra, de Unión Radio, refiriéndose específico al préstamo solicitado por el Ejecutivo a bancos japoneses y que no ha sido aprobado.

“El efecto que esto ha tenido es que los organismos multilaterales están renuentes a prestarle dinero a Venezuela si no tiene la aprobación de la Asamblea Nacional y es que la Constitución es muy clara en su artículo 312, que dice claramente que la Asamblea es quien debe aprobar ese préstamo”, manifestó.

El parlamentario aseguró que el gobierno “está buscando que se salga del desacato con una decisión del TSJ a cambio que les aprueben el presupuesto y que renuncien a unas prerrogativas de la AN”.

Sin embargo, recordó al Ejecutivo que para restablecer el diálogo es necesario que se apruebe el cronograma electoral, se liberen a los llamados presos políticos, se respeten las competencias de la AN y se abra el canal humanitario.

“El gobierno quiere ganar tiempo y no vamos a caer nuevamente en lo que caímos el año pasado. Sin estos cuatro puntos no hay acuerdo de ningún tipo. Están trastocando las funciones de los entes en Venezuela y tenemos que empujar al gobierno a las elecciones”, remató.

Con información de Unión Radio

vaya al foro

Etiquetas: AN | José Guerra