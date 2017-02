Frente Institucional Militar a Padrino López: Defienda al Vicepresidente pero a título personal

ND / 20 feb 2017.- El Frente Institucional Militar emitió este lunes un comunicado en rechazo a las declaraciones del ministro Vladimir Padrino López, quien recientemente defendió al vicepresidente ejecutivo Tareck El Aissami de las acusaciones del Departamento del Tesoro de EEUU.

“Es gravísimo que otro Estado se vea en la necesidad de incluir al Vicepresidente Ejecutivo en una lista en donde están crimínales, narcotraficantes, terroristas y que usted salga en su defensa y nos involucre a todos como sus cómplices”, dice.

A continuación el texto íntegro del comunicado:

General en Jefe (Ej) Vladimir Padrino López

Ministro de la Defensa

Su Despacho:

Nosotros los abajo firmantes, Oficiales de la Fuerza Armada Nacional miembros de la Reserva Activa, nos dirigimos a usted en la oportunidad de hacer de su conocimiento que rechazamos y deploramos categóricamente su más reciente comunicado donde usted, a manera personal, ha decidido ser el vocero de todos los integrantes de la institución castrense y rechaza las acciones tomadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en contra del Sr. Tareck El Aissami, quien en la actualidad se desempeña como Vicepresidente Ejecutivo de nuestro país, incluyéndole en la lista de las personas presuntamente involucradas en operaciones de narcotráfico y actividades de apoyo al terrorismo internacional.

La Fuerza Armada Nacional debe ser garante de la moral y de las leyes y no debe, ni puede apoyar ninguna acción contraria a ella.

Es gravísimo que otro Estado se vea en la necesidad de incluir al Vicepresidente Ejecutivo en una lista en donde están crimínales, narcotraficantes, terroristas y que usted salga en su defensa y nos involucre a todos como sus cómplices.

No cabe la menor duda de que usted, una vez más, lanza su discurso pretoriano de sumisión total ante la orden de apoyar lo nefasto a todo trance. Sin embargo, le aclaramos que usted deberá hacerlo a título personal porque nosotros no lo apoyamos y muchos menos estamos de acuerdo con su defensa a ultranza de un asunto político que le corresponde a otras instancias del gobierno, la misión de la FAN es muy clara: Defensa y soberanía nacional, así como su contribución al desarrollo del país

No se puede defender lo que es indefendible. Y mucho menos pretender conseguir solidaridades automáticas en detrimento de la ética y la moral. No confunda y quiera hacernos pasar por incautos. La decisión de las autoridades norteamericanas no puede ser tomada como una ofensa al pueblo venezolano. La sanción no es contra Venezuela, es hacia el vicepresidente Tareck El Aissami y sus supuestas actividades de narcotráfico y terrorismo.

No puede ser desestimada la conclusión de una investigación llevadas a cabo por las autoridades de EEUU y que coloca a la luz pública internacional un tejido de oscuras actividades relacionadas con el terrorismo, narcotráfico y lavado de dinero por parte del quien hoy funge como Vicepresidente Ejecutivo de la República y otra persona catalogada como su testaferro.

La Constitución de la República antes de ser invocada se debe respetar y obedecer. Sus acciones han demostrado su absoluta, constante y flagrante violación de lo estipulado en su artículo 328, donde señala claramente sobre la no beligerancia política de la FAN.

Cuando ingresamos a la FAN juramos defender la patria. ¿Lo recuerda usted? No fue al socialismo, ni al comunismo y mucho menos al narcotráfico.

Nos preguntamos: ¿En dónde quedó el juramento de defender la Patria? ¿Quiénes mancillan con acciones, decisiones y omisiones la dignidad y el respeto de los hombres de uniforme por una vil y sustanciosa cuota de poder y parabienes?

General Padrino, al final de su discurso usted dice que somos hijos de Bolívar y de Chávez. Sepa usted que los venezolanos y entre ellos nosotros los militares demócratas somos hijos de los héroes verdaderos de la patria que fueron leales a sus juramentos, a sus principios éticos, a sus tradiciones y nacionalismo, nos hicieron libres del yugo de la esclavitud y del colonialismo; pero jamás seremos hijos de quien socavó la democracia con la implantación de un modelo político fracasado y rechazado por el pueblo venezolano en el referéndum del año 2007.

Finalmente le exigimos que no hable en nuestro nombre en cosas que el honor militar no acepta. Los militares activos violan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela cuando se inmiscuyen en la diatriba política.

“No hay estado sin Fuerzas Armadas, no hay Fuerza Armada sin disciplina, no hay disciplina sin ley. No hay ley, si el Jefe de esa Fuerza no la respeta y no la hace respetar” Simón Bolívar

Por el FIM:

Vicealmirante Rafael Huizi Clavier. (Presidente del FIM)

General de Brigada (Ej.) Teodoro Díaz Zavala. (Vice-presidente del FIM)

Coronel (Ej.) Rubén Darío Bustillos Rávago. (Secretario de Organización)

Coronel (Ej.) Luis Enrique Sucre (Representante del Ejército)

General de Brigada (GN) Simón Figuera Pérez. (Representante GNV)

Capitán de Navío Pedro Rafael Betancourt. (Representante de la Armada)

Coronel (Av.) Ángel Rodríguez Campos. (Representante de la Aviación)

y más de 160 firmas…

