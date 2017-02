Foro Cambio Democrático: Poderes del Estado deben asumir el compromiso del diálogo

ND / 3 feb 2017.- La Organización no gubernamental, Foro Cambio Democrático, entregó este viernes al nuncio apostólico, Aldo Giordano, una propuesta en respaldo al diálogo en el país, documento que espera sea considero y firmado por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“Esta situación es tan complicada que requiere no solo un acuerdo entre la MUD y los factores del Gobierno sino que todos los poderes sean signatarios del acuerdo. Que el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial asuman compromisos en el diálogo y lo firmen. Hemos propuesto también la incorporación de representantes del Secretario General de las Naciones Unidas y el de Estados Americanos al diálogo”, explicó el integrante de Foro Cambio Democrático, Alejandro Martínez Ubieda.

Recordó que la labor de los facilitadores es poner las condiciones para que se llegue a acuerdos.

Los integrantes de Foro Cambio Democrático consideran que aunque el diálogo no es una solución mágica a los problemas del país, sí debe mantenerse hasta que se supere la situación actual.

Con información de Globovisión

Etiquetas: diálogo | Foro Cambio Democrático | propuesta