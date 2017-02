forista: Me declaro opositor…

¡ Pero no un opositor cualquiera !

No un opositor por ser opositor…

Me declaro como un opositor representado en el venezolano mayoritario.

El opositor que no aprueba un gobierno excluyente que solo toma en cuenta a una parcialidad del país en detrimento de otros… Un gobierno que no representa a la mayoría y que no toma en cuenta a todos sus sectores por igual. Un gobierno incapaz de conducir al país por el camino de su desarrollo y de su progreso.

El opositor que tampoco comulga con una oposición que defiende solo intereses particulares y de grupos. Una oposición que no es capaz de promover soluciones prácticas con objetivos claros y precisos del país que pretende gobernar. Una oposición que es más de lo mismo.

Me declaro como aquel opositor que solo aspira a un gobierno que se dedique a gobernar con todos.

El que quiere que se desarrollen métodos de trabajo que favorezcan a todos sus componentes y estratos sin distingos. Que pueda crecer y desarrollarse sin complejos..

El que espera los motiven e incentiven a trabajar por su propio bien, por ende, el del país.

El que espera que sin imposiciones y sin ideologías, les promuevan la creación de riqueza.

El que solo aspira a vivir en paz con la seguridad de una vida plena.

