Fetraharina: Mientras no se resuelva la escasez de materia prima no hay ni habrá pan

Yalezsa Zavala / 13 feb 2017.- El presidente de la Federación de Trabajadores de la Harina, Juan Crespo, recalcó este lunes que hasta que no se resuelvan los problemas de falta de materia prima, continuará la escasez de pan en el país.

En entrevista para el programa de César Miguel Rondón, transmitido por el Circuito Éxitos de Unión Radio, Crespo dijo que Fetraharina ha venido denunciando la situación de la escasez de trigo panadero porque conoce la situación del sector y, además, para defender el sustento de sus trabajadores.

“Nosotros lo hemos dicho en reiteradas oportunidades (…) No estamos haciendo la cuestión por profecía, no tenemos un turbante en la cabeza. Lo decimos con mucha responsabilidad porque trabajamos en los molinos, y en Fetraharina nosotros defendemos trabajadores. Nosotros no queremos que esos trabajadores se queden sin su calidad de vida, sin su trabajo”, manifestó.

Crespo indicó que “a veces los empresarios se abstienen de decir las cosas por temor. Pero nosotros vemos que la situación cada día se complica más”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que el molino de Catia es capaz de producir 30 mil toneladas mensuales de harina, lo cual eliminaría la escasez en la Gran Caracas.

“Nosotros estamos tratando de buscar soluciones. El presidente habla de guerra, de saboteo, de esto y de lo otro, pero nosotros planteamos es soluciones”, acotó.

Finalmente, exhortó al gobierno a realizar mesas de trabajo con Fetraharina para “que aquí no haya problemas de colas, de desabastecimiento, ni que la gente esté pasando penuria; sobre todo nosotros que somos altos consumidores de pan, porque es lo que más o menos uno puede conseguir a un precio accesible según la inflación y según el salario que ganamos todos los venezolanos”, concluyó.

