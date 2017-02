Fetraharina: Inventario de trigo panadero alcanza apenas para 7 días

Yalezsa Zavala / 10 feb 2017.- El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Harina, Juan Crespo, alertó que el inventario de trigo panadero en el país está por agotarse y que el mismo solo alcanzará para 7 días.

Crespo recordó que desde el último trimestre del año 2016 el sector se había declarado en emergencia por la falta de trigo panadero.

“Nos manifestamos oportunamente porque sabíamos que el primer trimestre de este año la situación se iba a tornar crítica y ahora lo estamos viviendo. En este momento el inventario de trigo panadero y galletero alcanza apenas para siete días”, advirtió.

Asimismo, indicó que aunque tiene conocimiento sobre un cargamento de trigo panadero que arribará al país, es probable que el mismo se agote en poco tiempo.

“Lo que nos preocupa es que el gobierno, cuando importa, solo trae 30.000 toneladas de trigo, que debe repartirse en los 13 molinos que hay en el país. Al molino más grande, que está ubicado en Catia, le terminan entregando alrededor de 5.000 toneladas, eso dura máximo una semana”, sostuvo.

Finalmente, recordó que la situación del sector no afecta solo a los consumidores, sino también a los trabajadores.

“En el área de producción hay más de 500 trabajadores que están preocupados, saben que al no haber materia prima los molinos no pueden trabajar igual y ellos no reciben el mismo sueldo que si tuvieran jornadas regulares”, remató.

Con información de El Nacional

vaya al foro

Etiquetas: fetraharina | trigo panadero