Felipe González: La oposición no puede dialogar hasta que no haya ni un preso político

Yalezsa Zavala / 23 feb 2017.- El expresidente español Felipe González dijo que aunque no niega que el diálogo es la vía para reconciliar a los venezolanos, hasta que el gobierno no cumpla con las exigencias y libere a todos los presos políticos, la oposición no puede sentarse a dialogar.

“Nunca voy a negar que el diálogo sea un camino para pactar y reconciliar a los venezolanos, nunca lo voy a negar. Lo que pasa es que el diálogo no está enfocado así, está el diálogo por el diálogo y claro que el gobierno no va a cumplir. No va a cumplir liberando a los presos políticos; y no a un paquete de presos políticos, porque libera a 10 y mete en la cárcel a 20. Entramos en una dinámica ya hemos conocido en otros tiempos, se convierte a los presos políticos en mercancía humana”, manifestó González en entrevista para NTN24.

El ex mandatario español reiteró que “la oposición no se puede sentar sin que se cumpla la exigencia de que no haya un solo preso político en la cárcel y que en el momento que se produzcan más presos políticos el diálogo no puede continuar”.

González aseguró que “en América Latina la mayor parte de los dirigentes quieren que ese proceso destructivo de Venezuela se pare y se revierta y que haya un proceso democrático, una solución democrática, la que quieran los venezolanos, que se recupere la economía, la seguridad y las libertades, y lo quieren de buena fe”.

Finalmente, se refirió a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al vicepresidente ejecutivo, Tareck El Aissami, y consideró que “cuando hay una acusación o unas aseveraciones, incluso con congelación de cuentas y de bienes que parece que no son pocos, para una personalidad que hoy es vicepresidente, con más poderes que el propio presidente, la reacción digna de un gobierno debe ser que se investigue cuáles son las razones de eso”.

Etiquetas: diálogo | Felipe González | presos políticos